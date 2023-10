“Non mi aspettavo il suo esonero”: colpo di scena, salta un’altra panchina | Tutti gli sforzi non sono bastati

I tifosi non ci credono: la notizia è arrivata nelle ultime ore ma è ancora difficile da digerire.

Il club aveva scelto il tecnico per tentare una miracolosa missione: restare ad alti livelli nonostante una rosa non di primissimo piano. Le difficoltà erano tante ma il suo profilo era perfettamente in linea con gli obiettivi della proprietà.

Poi qualcosa non è andato. Nonostante uno storico cammino in Coppa Italia, con l’eliminazione del Napoli di Osimhen nel corso della passata stagione, è arrivata la dura sentenza. I tifosi hanno dovuto abbassare la testa e sperare in un futuro migliore per la prossima stagione.

A volte i miracoli riescono anche ai comuni mortali ma all’allenatore era forse stato chiesto qualcosa di straordinario. Lui che inizialmente non era convinto dal progetto perché le sue ambizioni non si sposavano con quelle del club grigiorosso. Poi il cambio di rotta per tentare qualcosa di mai visto prima.

A un passo dalla storia, dopo tanta fatica, ecco il tracollo. Altre realtà più attrezzate sono riuscite a mantenere un posto nella massima serie, condannando il club al Purgatorio della Serie B. E adesso ci si dovrà rimboccare le maniche per tornare a vedere il cielo.

La rincorsa continua

La carriera da allenatore di Davide Ballardini è un po’ l’equivalente di quella di Tom Cruise quando veste i panni del suo personaggio più iconico. Le missioni sono quasi sempre impossibili, peccato che l’entusiasmo del presidente di turno, all’inizio, sia talmente contagioso da non pensare ad altro.

La sua Cremonese non aveva la qualità necessaria per restare in Serie A ed è dunque arrivata la retrocessione. Ora che la squadra, in Serie B, naviga a metà classifica, ci si interroga sulle scelte del recente passato da parte della proprietà.

Che sorpresa! La decisione non era nell’aria

A commentare l’esonero di Davide Ballardini, ormai ex tecnico della Cremonese, in favore di Giovanni Stroppa, ci ha pensato un grande ex giocatore del passato. Ai microfoni di TMW l’ex calciatore è tornato sull’episodio che ha contraddistinto in maniera inequivocabile il cammino della squadra lombarda.

“Non me l’aspettavo, davvero. L’anno scorso ha fatto una bella annata arrivando in un momento delicato. Aveva fatto un bel lavoro di simpatia anche con il pubblico”. Manuel Gerolin, ex calciatore di Udinese e Bologna credeva eccome nelle doti dell’ex tecnico del Genoa, ora di nuovo alla ricerca di una sfida che possa esaltare le sue qualità.