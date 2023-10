Mondiali 2034, candidatura ufficiale: “Un’esperienza senza precedenti” | Vogliono ospitarlo a tutti i costi

La notizia ha del clamoroso: pronti a tutto per ottenere il “semaforo verde”.

Una grande novità che era da tempo nell’aria ma che aspettava una conferma definitiva. Il calcio sta cambiando e sta strizzando sempre di più l’occhio verso realtà emergenti. L’ultima campagna di calciomercato ci ha dimostrato come i grandi club e i possibili investitori non provengano soltanto dal suolo europeo.

Le trasformazioni sociali, industriali ed economiche ci fanno allargare la vista (e la mente) sull’atlante del pallone. La storia, la tradizione e i trofei restano importanti ma a volte sono lì anche a prendere inutilmente polvere. Ecco perché è in corso una rivoluzione strutturale di questo sport.

Non solo un gioco ma un veicolo che può portare messaggi a milioni di persone, appassionati e non solo, riscrivendo i parametri dell’intrattenimento. Un business globale, una grande impresa collettiva di cui ormai conosciamo i principali interpreti.

Immaginate di poter porre una bandierina su ogni Paese del mondo che abbia avuto a che fare con il calcio. Chi manca all’appello? Non sarà difficile immaginare cosa potrà accadere nei prossimi anni per quanto riguarda le più importanti manifestazioni sportive.

La candidatura che ci aspettavamo

Ormai era soltanto questione di tempo. Come riportato da Calcio & Finanza, dopo l’annuncio da parte della FIFA della sede del prossimo Mondiale del 2030 (che si giocherà tra Spagna, Portogallo e Marocco, con le tre partite inaugurali in Paraguay e Argentina, ndr) ecco il prossimo importante passo.

Sarà “un’esperienza senza precedenti”, un momento di grande crescita per tutto il pianeta. Se l’ex CT della Nazionale italiana Roberto Mancini ha fatto da apripista è perché forse ne sapeva qualcosa. La svolta per il Paese è arrivata.

Il 2034 è alle porte: il sogno dell’Arabia Saudita

Il Paese che ha aperto le porte alle star dei campionati europei ha fatto la prima mossa. L’Arabia Saudita si candida ufficialmente per ospitare i Mondiali di Calcio del 2034. Un passo senza precedenti. “Il Regno dell’Arabia Saudita ha annunciato la sua intenzione di candidarsi per ospitare la Coppa del Mondo FIFA 2034. Guidato dalla Federcalcio, l’offerta intende offrire un torneo di livello mondiale e trarrà ispirazione dalla trasformazione sociale ed economica in corso e dalla profonda passione del Paese per il calcio”.

Il Principe Abdulaziz bin Turki al Faisal, Ministro dello Sport e Presidente del Comitato Olimpico e Paralimpico dell’Arabia Saudita ha una visione: “Diventare una nazione leader nello sport mondiale“. Il calcio continua a viaggiare e ad aprire le porte a chiunque voglia cavalcare questo sogno.