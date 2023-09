Milan, è alto tradimento | L’ha chiamato Ancelotti, proposta sconvolgente

L’allenatore italiano pronto a saccheggiare il Milan. Il calciatore attratto dalla proposta spagnola.

Come dire di no al Real Madrid? Il club che ha vinto 14 edizioni della UEFA Champions League e ogni anno compete per i massimi traguardi. Dopo la delusione della passata stagione, con un’uscita prematura dalla competizione più amata, gli uomini di Carlo Ancelotti sono pronti al riscatto.

Intanto in campionato è arrivata la prima batosta. Contro l’Atletico Madrid del Cholo Simeone i blancos non sono riusciti a dare il meglio di sé. Il tabellino è abbastanza eloquente: 3-1 per Morata e compagni, con l’ex bianconero protagonista assoluto della serata.

Una doppietta che avrà scosso gli animi dei tifosi bianconeri davanti alla tv. Un risultato che smentisce le accuse di un cholismo prettamente difensivo. I biancorossi sono riusciti a sfondare grazie a due azioni fotocopia, evidenziando alcuni problemi della retroguardia madridista.

In effetti un alibi per gli uomini di Ancelotti c’era eccome. L’assenza del giocatore nell’undici titolare si è fatta sentire. La coppia composta da Alaba e Rüdiger ha portato a casa una sonora insufficienza a cospetto di un attaccante che sa come muoversi e colpire la sua preda.

Un’assenza pesante complica i piani del Real

La Liga spagnola era iniziata sotto i migliori auspici, poi è arrivata la notizia che ha sconvolto l’intero ambiente. In occasione del match giocato lo scorso 12 agosto contro l’Athletc Bilbao infatti il difensore Éder Militão ha dovuto lasciare il campo al 50′ per un brutto infortunio.

Pessime notizie per il brasiliano: gli esami hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Un lungo stop attende Militao, che va a riempire l’infermeria. Anche Courtois, Güler e Vinicius Junior dovranno osservare un periodo di riposo, con quest’ultimo che però non preoccupa in vista dei prossimi impegni.

Ancelotti vuole Tomori: i dettagli

Con la perdita di Militao i blancos sono costretti a tornare sul mercato. Il ritorno della Champions League è un motivo più che valido per trovare a gennaio un sostituto all’altezza. Come evidenziato dall’ultimo match contro l’Atletico Madrid infatti la difesa ha bisogno di un nuovo leader.

Fikayo Tomori diventa così l’obiettivo numero uno del Real Madrid, pronto a bussare alla porta del Milan. Come confermato dai media spagnoli, il difensore inglese può rappresentare quell’innesto perfetto per risolvere i problemi della retroguardia. L’impresa sarà convincere il Milan a privarsi di uno dei fedelissimi di Pioli, un calciatore che sembra essere cresciuto esponenzialmente proprio di fronte alle prime critiche.