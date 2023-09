‘Vieni in Premier’: 40 milioni e affare concluso | Il top player saluta l’Italia

Il calciatore saluta l’Italia dopo un’esperienza che lo ha cambiato. Il club inglese lo ha convinto.

Il vento proveniente dalla Premier non può lasciare indifferenti quei calciatori che vogliono migliorarsi e ambire a un palcoscenico sempre più prestigioso. Tifoserie infuocate, stadi pieni e spettacolo: cosa chiedere di più come atleta? L’Arabia offre denaro ma l’Inghilterra è da molti considerata la patria del football.

Nell’eterno dibattito su quale sia il campionato più bello del mondo, basterebbe leggere i ricavi dei tornei più importanti d’Europa insieme alla voce diritti tv per avere una certezza. La Premier League inglese è stata definita da molti “l’NBA del calcio”. L’attuale gap con Manchester City, Arsenal e Liverpool sembra impossibile da colmare.

Alcuni italiani illustri l’hanno abbracciata per diventare grandi. Prima Roberto De Zerbi, tecnico di un innovativo Brighton, poi Sandro Tonali, ormai ricordo rossonero e perno del Newcastle. Intensità, velocità e tecnica da un lato, il meglio del calcio europeo in termini di talenti dall’altro.

Ecco perché il passaggio da una modesta Serie A a una scintillante Premier League ingolosisce un po’ tutti. Non solo i calciatori ma anche le società, in grado di mettere a bilancio succose plusvalenze e gli agenti dei calciatori, sempre più ricchi grazie alle commissioni.

Un affare che accontenta tutti

In queste ore si sta definendo un’operazione di mercato molto importante. Quando si parla di giovani talenti, anche chi ha grandi risorse economiche sa giocare d’anticipo. Assicurarsi adesso un potenziale top player significa ottenere un ritorno sicuro dall’investimento.

È quello che sta facendo un club inglese che ha disponibilità economiche illimitate, essendo gestito dal fondo per gli investimenti pubblici dell’Arabia Saudita noto come PIF. Un primo segnale è stato mandato proprio quest’estate, andando a strappare ai rossoneri la loro futura bandiera.

Caccia al talento ex Juve

Il futuro apparterrà di certo a Radu Dragusin, difensore 21enne del Genoa cresciuto nel vivaio della Juventus. Le parole dell’agente del calciatore Florin Manea hanno soltanto anticipato la prima offerta proveniente dalla Premier League inglese. Il calciatore è pronto a spiccare il volo.

Secondo quanto riportato da NewcastleWorld.com il club bianconero sarebbe pronto a offrire ben 40 milioni di euro per Dragusin. Un blitz vero e proprio in vista della prossima apertura del mercato di gennaio. Tottenham e Crystal Palace sembrano essere state tagliate fuori. Per il Genoa si prospetta una grande plusvalenza, avendo acquistato Dragusin per 5.5 milioni di euro più 2 di bonus.