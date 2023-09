Per la prima volta da titolare: Pioli lo lancia a sorpresa | Giocherà dal 1° minuto

Stefano Pioli ha in mente una formazione rinnovata per affrontare il Cagliari: contro i sardi esordirà dal 1′ un prospetto incredibile.

Il Milan vuole lasciarsi alle spalle la fragorosa sconfitta nel derby milanese, rimediata con il risultato pesante di 5-1 contro i rivali di sempre. Per farlo, dovrà battere il Cagliari nel turno infrasettimanale, per dare continuità alla convincente vittoria di San Siro contro il Verona.

Cagliari che ha dimostrato nelle prime uscite di vender cara la pelle: nonostante l’attuale 19esimo posto, la squadra di Ranieri ha subito solo 6 gol in 5 giornate (gli stessi della Juventus, per intenderci), mostrando un calcio conservativo che sicuramente impensierirà i frenetici attaccanti rossoneri, esaltanti negli spazi.

Per questo motivo, e anche perchè le fatiche degli impegni ravvicinati si fa sentire, Stefano Pioli sta pensando ad alcuni cambi nella formazione iniziale per stravolgere le convinzioni dei sardi e inserire il fattore “imprevedibilità” all’interno della sfida.

A partire proprio dalle ore che anticipano il match: il tecnico parmigiano ha infatti deciso di comune accordo col club di rinunciare alla conferenza stampa di vigilia, per avere più tempo materiale di preparare una sfida così importante.

Come ci arriva il Milan

La notizia sicuramente più confortante è il recupero di Mike Maignan tra i pali rossoneri: il francese, che si era accasciato a terra durante la partita contro il Newcastle, ha recuperato e lunedì ha partecipato regolarmente all’allenamento. Non si può dire lo stesso del compagno di reparto arretrato Pierre Kalulu, il cui rientro slitta a ottobre: sulla destra ci sarà il sempreverde Florenzi, per dare un turno di riposo a capitan Calabria.

Lo stop registratosi nello scorso turno riguarda invece Rade Krunic: l’ormai regista si è fermato per una lesione al bicipite femorale destro e ne avrà per i successivi 20 giorni. Al suo posto il nuovo acquisto Musah, che tanto bene ha fatto con la sua duttilità nella partita contro il Verona. Ma è in attacco che ci sarà, molto probabilimente, la novità più importante.

Luka is on fire

Gli intenti della foto sopra potrebbero finalmente ripetersi con una divisa diversa, quella rossonera. Stefano Pioli starebbe infatti pensando di concedere a Luka Jovic la sua prima partita da titolare con la maglia del Milan, per poter dare a Olivier Giroud il giusto riposo che un campionissimo 37enne come lui merita.

Jovic è arrivato a Milano negli ultimi giorni di mercato, dopo un’estate intera passata ad inseguire il famigerato vice Giroud: la scorsa stagione alla Fiorentina, 13 gol tra campionato e coppe.