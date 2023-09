Legamento crociato distrutto: intervento immediato e campionato finito | Lacrime in Serie A

La diagnosi è quella che nessun calciatore vorrebbe sentirsi dare: rottura del legamento crociato, l’intervento è stato già programmato.

C’è una diagnosi che negli ultimi anni sta martoriando le carriere dei calciatori in Serie A: la rottura del legamento crociato, infortunio che fa perdere all’atleta dai 6 ai 12 mesi di attività, oltre ad un vero e proprio calvario fisico e psicologico per recuperare a pieno dall’incidente.

Ne sa qualcosa Enzo Ebosse, calciatore francese naturalizzato camerunense dell’Udinese, che se lo è appena rotto per la seconda volta in questo 2023. Oppure Nicolò Zaniolo, la cui crescita personale fu interrotta ai tempi giallorossi da una doppia analoga diagnosi nel giro di pochi mesi.

Ne è ben cosciente anche Federico Chiesa, il cui infortunio contro la Roma nel gennaio del 2022 se lo è portato dietro praticamente fino ad oggi, non facendolo esprimere al meglio per tutta la scorsa stagione e causandogli piccole ma costanti ricadute fisiche, riconducibili forse anche ad una condizione psicologica indebolita da un evento traumatico di tale portata.

Questo aumento della casistica è probabilmente multicausato da diversi fattori, che negli anni si sono evoluti nella condizione generale del nostro calcio: è aumentata ad esempio la velocità del gioco, l’intensità degli scontri, la densità del calendario e la relativa stanchezza del calciatore. Per non parlare del cambio graduale che si è avuto tra le preparazioni atletiche, ora maggiormente focalizzate sulla potenza muscolare che sulla tecnica, fattore che ha evidentemente sovraccaricato i fisici dei protagonisti in campo.

Due crociati nella stessa giornata

Dodò, terzino destro della Fiorentina, ha ricevuto il riscontro più traumatico per un calciatore in occasione della partita (vinta per 1-0) contro l’Udinese e sarà costretto all’operazione chirurgica.

Questo il comunicato del club viola sull’accaduto: “ACF Fiorentina comunica che il calciatore Dodo è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici a seguito dell’ infortunio occorso nella gara di ieri. Gli esami effettuati hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro che necessita di correzione chirurgica. La sede e la data dell’intervento saranno decise nelle prossime ore”

Caprari out, il comunicato

Stessa sorte è toccata a Gianluca Caprari, attaccante del Monza che ha evidentemente finito la stagione con i brianzoli per la rottura del crociato del ginocchio destro. Vedremo se Galliani lo sostituirà pescando dagli svincolati (in particolare, Papu Gomez sarebbe ben lieto di ritornare in Italia) o si affiderà agli uomini già presenti in rosa.

Questo il comunicato ufficiale del Monza in merito all’accaduto: “Nei prossimi giorni Gianluca Caprari si sottoporrà, a Barcellona presso la clinica del Professor Ramon Cugat, a intervento chirurgico al ginocchio destro per lesione al legamento crociato anteriore.”