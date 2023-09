Allegri dice no ma Giuntoli lo cede lo stesso: terremoto Juve | Cessione ufficiale

Giuntoli, chiamato a ristabilire i bilanci in rosso della Juventus, ha piazzato un altro colpo in uscita: è ufficiale e saluterà Allegri.

Il mercato della Juventus, mai come quest’anno, è stato costellato da molte uscite, poche entrate e tanti colpi di scena: uno di questi è sicuramente l’affare Lukaku.

Il belga, dopo aver scaricato l’Inter, ha cercato in tutti i modi di sostituire Vlahovic alla Juventus, nell’ottica di un ipotetico scambio con il Chelsea tra i due bomber. Lo scambio però, non si è mai concretizzato a causa delle pretese altissime che i Blues facevano per Big Rom e così, il futuro italiano di Lukaku proseguirà alla Roma.

Il non aver piazzato Vlahovic ad una cifra over 80M ha reso dunque prioritaria la ricerca di fondi che potessero ristabilire il bilancio su parametri accettabili, dopo l’esclusione dalle coppe conseguenti alle ben note vicende giudiziarie.

Tali fondi son dovuti arrivare per forza di cose dalle cessioni, le vere protagoniste del mercato bianconero: tra le più redditizie ricordiamo Rovella e Pellegrini alla Lazio (21M per entrambi), Zakaria al Monaco (20M), Dragusin al Genoa (5,5M) e il riscatto di Kulusevski da parte del Tottenham che ha generato un’entrata di 30M.

Parte anche Kostic?

Le due panchine consecutive e relativi 0 minuti giocati in stagione hanno fatto drizzare le antenne ai tifosi bianconeri: Filip Kostic è in partenza? Le circostanze direbbero di sì, dal momento che il tecnico bianconero ha tutta l’intenzione di confermare Cambiaso e Iling-Junior (un assist a referto per entrambi nelle prime due) sull’out di sinistra.

La realtà dei fatti, però, è diversa: per il serbo non è pervenuta ancora nessuna offerta ufficiale e i tre giorni rimanenti di mercato sono una clessidra che scorre inesorabile: l’impressione è che potrebbero bastare 12-15 milioni di euro per una clamorosa quanto inaspettata trattativa lampo.

Soulè approda a Frosinone e Kaio…

Matias Soulè è un nuovo giocatore del Frosinone. La notizia ufficiale, data dal profilo ufficiale del club ciociaro, è accompagnata dai dettagli: l’esterno approda in prestito secco, con ritorno a Torino previsto per luglio 2024. Insieme a lui, ci sarà il compagno Barrenechea e presto si aggiungerà al gruppo Kaio Jorge: entrambi con la medesima formula dell’argentino.

Classe 2003, originario di Mar del Plata (provincia di Buenos Aires), esterno o attaccante mancino. Lanciato da Allegri, che lo scorso anno lo ha chiamato in causa per ben 19 volte, avrebbe fatto molto comodo al tecnico di Livorno ma continuerà il suo percorso di crescita in provincia, per farsi le ossa e giocarsi le sue chance nel primo (presunto) anno da titolare.