Milan, Pioli in lacrime: l’infortunio è shock | Operato d’urgenza, starà fuori alcuni mesi

Stefano Pioli è alle prese con gli infortuni: è dell’ultima ora una defezione che lo terrà lontano dai campi per parecchi mesi.

Le valutazioni sull’inizio di stagione del Milan sono viziate dalla fragorosa sconfitta nel derby per 5-1 contro gli avversari di sempre: in evidenza i soliti errori concettuali (il baricentro altissimo contro le ripartenze mortifere dell’Inter, tanto per dirne uno) che hanno permesso ai cugini di vincere la loro quinta stracittadina su 5 dell’anno solare.

Eppure i prodromi per fare bene si erano intravisti nelle precedenti 3 partite (tutte vinte) dagli uomini di Stefano Pioli: rispetto all’anno scorso, è scesa in campo la minirivoluzione attuata in estate, accompagnata dal (quasi) definitivo cambio modulo con passaggio dal 4-2-3-1 al più equilibrato 4-3-3.

I volti nuovi hanno quasi tutti fatto bene, a partire da “Capitan America” Christian Pulisic, la cui classe cristallina ha fatto alzare l’asticella tecnica della squadra. Bene anche i centrocampisti Ruben Loftus-Cheek e Tijjani Reijnders, la cui sostanza e qualità hanno permesso a Krunic di fare definitivamente il regista.

Lascia invece qualche perplessità la condizione mostrata da Samuel Chukwueze, mai realmente entrato nei meccanismi tattici dell’allenatore parmigiano e sempre dietro nelle gerarchie rispetto all’americano ex Chelsea. Anche quando è partito titolare (vedi Newcastle) non ha fornito gli spunti di cui aveva abituato i tifosi del Villarreal.

Infortuni e assenze

Sebbene siamo solo a settembre, il Milan può vantare già diverse assenze nella cronaca degli infortuni: Tomori a parte (squalificato nel derby), Pioli ha dovuto fare a meno di Pierre Kalulu, suo sostituto naturale a causa di una lesione che lo terrà fuori ancora per tre partite.

Giroud non è tornato al meglio dalla pausa delle nazionali (alle prese con una fastidiosa distorsione alla caviglia), mentre Maignan si è fermato nel pareggio di Champions contro l’ex Tonali a causa di un risentimento al flessore della coscia sinistra.

Si prospetta una lungodegenza

Mattia Caldara non farà parte della rosa a disposizione di Stefano Pioli per i prossimi mesi. Il difensore, che la scorsa stagione era in prestito allo Spezia, si è infortunato alla caviglia destra e dovrà star fermo per un minimo di tre mesi.

Questo il comunicato ufficiale visibile sul sito del Milan: “AC Milan comunica che il giocatore Mattia Caldara è stato operato oggi alla caviglia destra dal dottor Giacomo Zanon alla presenza del medico rossonero Lucio Genesio. L’intervento, eseguito in artroscopia, è perfettamente riuscito. I tempi di recupero sono stimati in tre mesi”.