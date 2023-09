Messi, la notizia che non avremmo mai voluto sentire | L’ha rivelato a Insigne

Leo Messi dagli Stati Uniti continua a far parlare di sè: la scorsa notte ha rivelato al nostro Insigne una notizia terribile per i suoi fan.

Leo Messi all’Inter Miami è un capitolo della storia che si evolve giorno dopo giorno, in maniera inesorabile. L’approdo della Pulce in America ha generato un hype prevedibile ma che non accenna a smorzarsi di una virgola: basti pensare all’incremento social che ha avuto il club, passando dai 2 ai 15 milioni di followers su Instagram in pochi mesi.

Oppure all’effetto economico che ha impattato sulla società di cui è presidente David Beckham, avendogli permesso di legarsi a 5 nuovi sponsor multimilionari (XBTO, Heineken, Florida Blue, Autonation e Baptist Health), per non parlare dell’inquantificabile mole di magliette e merchandising venduto in nome del #10 per eccellenza.

12 presenze (tra MLS, Leagues Cup e US Open Cup) accompagnate da 11 gol e 5 assist: tutti decisivi e tutti bellissimi, non certo una novità per chi, a 36 anni suonati, si candida ad essere il G.O.A.T. assoluto nella storia di questo sport.

Un anno dunque magico per Leo, reduce dalla vittoria del Campionato del Mondo e dall’addio al PSG, squadra che per sua stessa ammissione (vedi sotto) non è mai entrata fino in fondo nel cuore del genio di Rosario.

Profeta ma non in Francia

Intervistato dal canale streaming Olga, Messi ha rivelato i suoi malumori per non aver ottenuto riconoscimenti dal PSG per la vittoria del Mondiale. Queste le sue parole: “Sono stato l’unico giocatore della Seleccion a non aver ricevuto un riconoscimento in campo per questo traguardo. Tutti gli altri 25 giocatori hanno ricevuto un’ovazione o una targa, io no… Per carità è comprensibile dato che abbiamo sconfitto proprio la Francia in finale e per colpa nostra, tra virgolette, loro non sono riusciti a sollevare un’altra Coppa del Mondo…”

Un’avventura che ha avuto comunque un senso per poter coronare il suo sogno: “Tornando all’esperienza al PSG non è stata come me lo immaginavo ma dico sempre che le cose succedono per un motivo e anche se lì non andava bene, era lì che dovevo essere per laurearmi campione del mondo. Tutto accade per una ragione e doveva andare così…”.

La rivelazione ad Insigne

Tornando alle vicende americane, Leo Messi si è reso protagonista la scorsa notte di un evento piuttosto spiacevole per tutti i suoi fan: l’argentino è uscito dal campo nella partita contro il Toronto (vinta poi per 4-0) per via di un infortunio.

Lorenzo Insigne (che milita nella squadra canadese) si è poi avvicinato alla Pulce per sincerarsi delle sue condizioni, apprendendo dallo stesso come fosse il dolore alla caviglia destra la causa della sua uscita anticipata. La presenza di Messi nella finale di coppa contro Houston Dynamo del prossimo giovedì rimane quindi in forte rischio.