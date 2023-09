Sarri, sei accontentato | Lotito vuole regalargli il pupillo, ora si fa davvero

I tempi sono maturi per vedere il fedelissimo di Maurizio Sarri nella Capitale.

Un lungo inseguimento per mettere le mani su un giocatore chiave per l’idea di calcio di Maurizio Sarri. Sappiamo bene come l’ex tecnico di Juventus e Napoli abbia a cuore l’identità del suo gruppo. Un’orchestra in grado di giocare un calcio moderno ed efficace, possibilmente spettacolare.

Dopo aver incantato a Napoli, il Comandante vuole portare a termine questa nuova missione. Convincere in Italia e in Europa grazie a un calcio di qualità. I risultati sono sotto gli occhi di tutti: dopo il secondo posto della passata stagione, la campagna europea è iniziata con un pareggio per 1-1 contro l’Atletico Madrid di Simeone.

A riempire le pagine dei giornali quest’estate ci ha pensato la possibile frattura tra il presidente Claudio Lotito e il suo tecnico, con quest’ultimo spettatore interessato di un mercato sopra le righe. Complice la partenza di Milinkovic-Savic (ceduto all’Al-Ahli per 40 milioni di euro, ndr) le trattative in entrata hanno subito una decisa accelerata.

Mister Sarri si gode una rosa completa in tutti i reparti, come dimostrato dalla vittoria di prestigio dello scorso 2 settembre contro il Napoli. Il più classico sgambetto dell’ex che può donare mille sfumature a questo campionato. Dove possono arrivare i biancocelesti?

Come nasce l’idea di mercato

La Lazio è stata abile nell’assicurarsi giocatori pronti e profili su cui lavorare, proprio come ama fare il tecnico. Claudio Lotito sa bene come la programmazione sia fondamentale per competere nel medio periodo e provare a raggiungere sogni quasi impossibili.

Ecco perché Milinkovic-Savic è già il passato e non c’è preoccupazione nell’ambiente quando si pensa al futuro. Sul mercato si è cercato di andare a prendere un calciatore che aveva considerato chiuso il suo ciclo. Un pupillo del maestro che lo aveva allenato a Empoli.

La trattativa è iniziata: arriva a zero

Un’idea che nasce da lontano e che può concretizzarsi al termine di questa stagione. Piotr Zielinksi è sempre nei pensieri della Lazio. Il calciatore polacco, in scadenza nel 2024, può ritrovare il suo vecchio allenatore e inserirsi in un centrocampo in grado di esaltare le sue caratteristiche.

Una possibile operazione a parametro zero da leccarsi i baffi. Il presidente del Napoli De Laurentiis aveva sempre chiuso la porta in faccia a Lotito, che potrebbe tornare alla carica con le modalità più gradite. Un grande innesto a condizioni economiche favorevoli. Un’arma in più per una squadra sicura protagonista di questa stagione.