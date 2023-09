Trattativa chiusa in pochissime ore: ecco Vincenzo Montella | Firma sul contratto e ufficialità

L’aeroplanino torna a volare dopo l’esperienza in Turchia: per lui arriva una panchina di prestigio a sorpresa.

Vincenzo Montella riavrà le luci della ribalta per sè, dopo una carriera scintillante da calciatore e decisamente precoce da allenatore. Il suo aeroplanino, tipica esultanza dei suoi 228 gol in carriera, continuerà a volare dopo l’ultima esperienza in Turchia all’Adana Demirspor nella stagione 2022/23.

Precoce, dicevamo: nel febbraio 2011 sir Claudio Ranieri si dimette dalla sua Roma e un 36enne Montella diventa allenatore della squadra che lo ha consacrato grande da calciatore: sprovvisto del patentino per allenare, sarà assistito da Aurelio Andreazzoli (neo allenatore dell’Empoli) nella sua prima esperienza manageriale, conclusasi al sesto posto in A e in semifinale di Coppa Italia.

Il vero trampolino di lancio della sua nuova carriera sarà però il Catania: nella stagione 2011/12 porta il club siciliano ad ottenere un 11esimo posto storico, maturato grazie al record di punti (48). Questa esperienza gli vale la grande chiamata della Fiorentina, squadra che allenerà per i successivi 3 anni con ottimi successi e lanciando fior fior di giocatori (uno su tutti, Momo Salah).

Successivamente, la Sampdoria e soprattutto il Milan: coi rossoneri vive momenti complicati ma anche qualche picco, come ad esempio il trionfo in Supercoppa Italiana del 2016 e l’immancabile lancio di giovani promettenti (Locatelli per citarne uno).

Le esperienze all’estero

La carriera all’estero di Montella comincia all’imbrunire dell’anno solare 2017: il 30 dicembre, viene nominato allenatore del Siviglia. Nei 16 mesi successivi, l’Aeroplanino ottiene un percorso scintillante nelle coppe, riuscendo ad arrivare in finale di Coppa del Re (con tanto di Atletico Madrid battuto) e ad eliminare il Manchester United di Mourinho. Nell’aprile 2018 viene esonerato dopo una serie di risultati negativi.

Il ritorno alla Fiorentina del 2019 è solo una parentesi negativa (4 vittorie in 24 partite) prima dell’approdo in terra turca, all’Adana Demirspor: qui resterà per due anni, ottenendo uno storico quarto posto in campionato, valevole per la qualificazione alla Conference League dell’anno successivo.

Il ritorno in Turchia

L’Aeroplanino continuerà a volare nei cieli della Turchia. Questa volta, però, lo farà da commissario tecnico della Nazionale capitanata dall’interista Hakan Calhanoglu, dopo l’esonero del precedente C.T. Kuntz. Con lui, ci sarà anche il suo storico staff tecnico: il vice Daniele Russo, il match analyst Massimo Crivellero e il preparatore atletico Pierpaolo Polino.

L’obiettivo saranno le qualificazioni all’Europeo 2024 e al Mondiale 2026 e la valorizzazione dei giovani talenti turchi: uno su tutti, Orkun Kökcü, centrale 22enne del Benfica che tanto bene ha fatto in Olanda, al Feyenoord.