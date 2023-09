Clamoroso in Serie A, rescisso il contratto all’allenatore | “Gli auguriamo il meglio”

Inizia una nuova avventura professionale per il tecnico che conosce molto bene la Serie A.

Una carriera da giocatore che lo ha visto indossare le maglie di Milan, Lazio e Genoa. Un percorso da tecnico che gli ha riservato il privilegio di tornare dove è cresciuto e si è affermato. La stima di molti dirigenti e amici che nel pallone non hanno visto solo un business.

La grande famiglia del calcio ha sempre posto per chi ha lasciato un ricordo positivo. Oltre al mero risultato sportivo resistono la soddisfazione e la gioia di chi ha vissuto momenti importanti insieme, raggiungendo grandi traguardi sportivi.

Traghettare la squadra per la quale hai giocato da ragazzo dal Purgatorio al Paradiso è una missione che in pochi possono vantare. Chi ci riesce porterà sempre con sé l’etichetta di uomo speciale, colui che quando il gioco si fa duro sa come e cosa fare. Il valore di un allenatore si vede soprattutto nei momenti più delicati, quando un piccolo errore può far saltare tutto.

Esiste una Serie A da vertice e una lotta agguerrita tra squadre medio-piccole. Quelle realtà che devono resistere e in annate fortunate possono permettersi il lusso di guardare oltre una salvezza tranquilla. La storia del tecnico italiano è stata ricca di momenti di ordinaria follia.

Monza nel destino e il sogno Serie A

Stiamo parlando di Giovanni Stroppa, ex tecnico del Monza e protagonista della storia recente del club brianzolo. Al termine della stagione 2020/21 c’è lui in sella quando bisogna tagliare il traguardo che vale la prima storica promozione in Serie A.

Un progetto nato grazie alla visione dell’ex presidente Silvio Berlusconi e dell’ad Adriano Galliani. Due uomini in grado di realizzare qualunque impresa sportiva. Chi meglio di loro può guidare un gruppo di calciatori alla vittoria?

Contratto risolto e nuova sfida all’orizzonte

Giovanni Stroppa sa benissimo che è necessario sempre stare sul pezzo. Secondo quanto riportato dall’ANSA, il tecnico di Mulazzano ha risolto il suo contratto con il Monza ed è pronto ad intraprendere un nuovo percorso per la sua carriera. Anche in questo caso le motivazioni non mancheranno di certo.

A un anno dall’esonero ecco la nuova sfida in Serie B. Si tratta della Cremonese, che ha appena sollevato dall’incarico Davide Ballardini, “l’uomo dei miracoli”. Stroppa sa che ad attenderlo non ci sarà un ambiente sereno ma quando si guarda alle spalle sente tutto l’entusiasmo della prima volta.