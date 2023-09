Juve, sfuma il sogno per l’attacco | Era ad un passo, ma lui ha scelto i soldi

Clamoroso voltafaccia del giocatore quando sembrava ormai tutto fatto con i bianconeri.

La Juventus di Massimiliano Allegri ha fatto i conti con diverse difficoltà oggettive in sede di calciomercato. I 700 milioni di euro persi negli ultimi 5 anni dalla società bianconera hanno pesato non poco sulle strategie del Football Director Cristiano Giuntoli.

Si è pensato addirittura alla necessità di ricorrere a una cessione dolorosa. Un’abitudine che ormai conoscono bene i club italiani, consapevoli che prima di acquistare nuovi calciatori è quasi obbligatorio cedere. L’hanno fatto l’Atalanta con Højlund, l’Inter con Onana e il Milan con Tonali.

Tutte cessioni che hanno fatto storcere il naso i tifosi ma iniettato ossigeno (e liquidità) nelle sedi dei club coinvolti. Non è stato questo il caso della Juventus, abile a ripartire dalle basi costruite nelle passate stagioni. Grazie a un mix di giovani e calciatori più esperti, la dirigenza ha consegnato al tecnico una rosa altamente competitiva.

Una macchina da testare soltanto in campionato e Coppa Italia. Un motivo in più per concentrare tutte le energie su quello scudetto che manca in bacheca dalla stagione 2019/2020. Dopo 4 gare di campionato, soltanto l’Inter di Inzaghi ha fatto meglio dei bianconeri. Un segnale più che incoraggiante verso le prossime sfide.

La Juventus riparte da loro

Un campionato nato nel segno di Dusan Vlahovic. Attorno al serbo ruotano punti e vittorie, la coppia gol con Federico Chiesa, seppur ancora in fase di sperimentazione, sta facendo la differenza. Davanti ai propri tifosi allo Stadium, i bianconeri hanno superato brillantemente la minaccia dell’ex di nome Maurizio Sarri.

Grazie a una doppietta dell’attaccante e a un gol di prima intenzione dell’esterno azzurro, Allegri e i suoi hanno conquistato tre punti vitali per la classifica. Un messaggio alle inseguitrici: per la lotta al vertice c’è anche la Juventus.

Illusione bianconera: il giocatore ha scelto i soldi

Julian Draxler sarebbe potuto diventare bianconero e incantare la nostra Serie A grazie a colpi di tacco e magie con il pallone tra i piedi. Correva l’anno 2015 e il calciatore, al termine di una trattativa estenuante, scelse il Wolfsburg. Una scelta di cui si sarebbe pentito molto presto.

Questa volta l’ex PSG ha deciso di concedersi un nuovo viaggio. Come riporta Alfredo Pedullù infatti il giocatore ha sostenuto le visite mediche con l’Al-Alhi, club qatariota nel quale militano già Marco Verratti e Abdou Diallo. Anche in questo caso le valutazioni economiche hanno vinto sul senso di appartenenza. A soli 30 anni una scelta che lascia di stucco la Juventus e tutti gli estimatori un talento sbocciato a metà.