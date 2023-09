Esonero in Serie A: telefonata urgente a Beppe Iachini | Missione disperata per la salvezza

Il campionato è iniziato da un mese, ma la prima panchina sta già per saltare: il tecnico marchigiano è stato allertato.

In Serie A la quarta giornata è stata all’insegna dei gol e delle goleade. L’Inter ha scritto la storia vincendo il quinto derby consecutivo tra tutte le competizioni, “solo” il secondo in campionato, mentre il Frosinone è stato protagonista di una rimonta storica contro il Sassuolo, avanti 2-0 dopo 24 minuti e poi travolto sotto quattro reti.

Per i ciociari si tratta della miglior partenza di sempre nel massimo campionato, 7 punti dopo quattro turni e una serie positiva di tre gare dopo il ko al debutto contro il Napoli, gara in cui la squadra di Di Francesco era comunque riuscita a far tremare i campioni d’Italia portandosi in vantaggio. Poi, il successo sull’Atalanta, il pareggio contro l’Udinese e lo show contro il Sassuolo hanno permesso alla matricola giallazzurra di mettere prezioso fieno in cascina in chiave salvezza.

Per Eusebio Di Francesco si tratta di una bella rivincita, seppur solo parziale, dopo i quattro esoneri consecutivi subiti negli ultimi cinque anni in Serie A tra Roma, Sampdoria, Cagliari e Verona. Una rivincita anche all’insegna del gioco, quello che le sue squadre hanno sempre cercato di esprimere e che a Frosinone si sta vedendo con un gruppo composto per buona parte di esordienti, ma particolarmente “affamati”.

Non diversa la situazione che si sta vivendo a Lecce. I giallorossi di D’Aversa sono addirittura finora imbattuti, con 8 punti in quattro partite dopo il tonificante pareggio di Monza, conquistato nonostante un tempo intero giocato in inferiorità numerica. Anche per il tecnico abruzzese, che viene dagli esoneri di Parma e Sampdoria, si tratta di un inizio inatteso e prezioso in vista dell’obiettivo stagionale, che resta il mantenimento della categoria.

Sprofondo Empoli: a Roma la peggior sconfitta della storia in Serie A

A proposito di goleade, anche la Roma ha sfogato la rabbia accumulata nelle prime tre partite di campionato senza vittoria umiliando il malcapitato Empoli. Il 7-0 finale dell’Olimpico è certo frutto del potenziale offensivo della squadra di Mourinho, finalmente al completo, ma pure delle oggettive difficoltà tecniche e psicologiche dei toscani, alle prese con la peggior partenza in Serie A della propria storia ed ora anche con la sconfitta più larga mai subita nel massimo campionato in 16 partecipazioni, dal 1986.

Il ko con lo scarto massimo subito dall’Empoli in A era infatti stato con quattro gol. Era addirittura dal 1948, in Serie B a Pescara, che gli azzurri non incassavano sette gol in una gara di campionato. Numeri che evidenziano il momento delicato di una squadra ancora senza reti segnate e con 12 al passivo e neppure il calendario aiuta a sperare dal momento che nel prossimo turno, alle 12.30 di domenica 23 settembre, al Castellani arriverà nientemeno che la corazzata Inter, che rappresenta esattamente l’estremo opposto essendo al comando a punteggio pieno e con un solo gol subito, quello di Leao nel derby.

Crisi Empoli, Zanetti verso l’esonero: può tornare Iachini

Dopo l’umiliazione subita a Roma in casa Empoli ha parlato solo il ds Pietro Accardi che a caldo non ha escluso provvedimenti riguardo il tecnico Paolo Zanetti: “Dopo una partita del genere è nostro dovere scusarci con i tifosi. Il momento è difficile, le responsabilità sono di tutti, me in testa. Dobbiamo prenderci qualche ora di riflessione per capire il da farsi”. Chiaro come l’ultima proposizione faccia capire come l’esonero del tecnico veneto è più che una possibilità. Tra i tanti nomi vagliati in queste ore c’è anche quello di un allenatore che sulla panchina azzurra è già stato, seppur senza raccogliere grandi risultati: Beppe Iachini.

Il tecnico ascolano, fermo dalla fine della stagione 2021-’22, quando non riuscì a portare ai playoff di Serie B il Parma ereditato da Enzo Maresca nel novembre precedente, viene ritenuto dai dirigenti dell’Empoli il profilo giusto anche sul piano caratteriale per scuotere un gruppo che nel secondo tempo contro la Roma ha mollato di schianto sul piano psicologico, fatto ritenuto più grave e preoccupante da dirigenti e tifosi rispetto alla sconfitta stessa. Dopo la partita contro l’Inter l’Empoli sarà atteso dal turno infrasettimanale, ancora in casa, mercoledì 27 contro la Salernitana, per cui la decisione può arrivare in tempi strettissimi. Iachini, sulla panchina dell’Empoli tra novembre 2018 e marzo 2019, con otto sconfitte in 12 partite prima dell’esonero, è del resto uno specialista in fatto di salvezze, avendone già conquistate quattro in Serie A alla guida del Palermo, Sassuolo e per due volte della Fiorentina.