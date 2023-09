Disastro Fiorentina, polveriera attaccanti | Blitz nella notte, addio a mercato chiuso

La Fiorentina continua a rivoluzionare il suo attacco: è notizia di poche ore fa un’improvvisa cessione arrivata a mercato chiuso.

Il mercato della Fiorentina è stato condizionato da una clamorosa rivoluzione che ha visto il reparto offensivo cambiare radicalmente pelle rispetto allo scorso anno. Vediamone i punti salienti.

M’Bala Nzola si candida ad essere per questa stagione il centravanti titolare della Viola per diversi motivi: il primo è la conoscenza diretta dell’attaccante angolano con l’allenatore, Vincenzo Italiano. I due sono stati artefici della storica prima salvezza dello Spezia in Serie A, nella stagione 2020/2021: 11 gol pesantissimi per le sorti del club ligure, ispirati dalle idee dell’attuale tecnico della Fiorentina.

Il secondo motivo è la profonda conoscenza della competizione, nella quale ha marcato il tabellino per 26 volte in 78 partite giocate: questo fiuto del gol mixato alla sua fisicità (185 cm x 83 kg) lo rendono un profilo perfetto per un allenatore dalle complesse trame di gioco com’è Italiano.

Tuttavia, il numero #18 troverà la concorrenza di Lucas Beltran, attaccante argentino prelevato direttamente dal River Plate: i suoi colpi ma soprattutto la sua futuribilità (22 anni) hanno convinto Commisso&Barone a sborsare la bellezza di 12 milioni per portarlo in Italia.

Chi entra, chi esce

Per due punte che entrano, altrettante ne escono: trattasi dei protagonisti della scorsa stagione Artur Cabral e Luka Jovic. Il presidente ha sempre riservato dolci parole nei confronti dei due bomber, non risparmiandosi nel paragonarli all’ex Vlahovic: a sul dire, il rapporto qualità/prezzo propendeva verso il duo piuttosto che per l’attuale #9 della Juventus.

Certo è, che il patron italoamericano non ha esitato un istante a privarsene quando sono arrivate offerte concrete per i due: 20 milioni dal Benfica per il brasiliano, trasferimento a costo 0 per il serbo (arrivato però alle stesse condizioni lo scorso anno dal Real Madrid).

L’ultimo dei ceduti

È arrivata come un fulmine a ciel sereno l’ultima cessione, specie perché in Italia il mercato in entrata era già chiuso. Trattasi di Aleksandr Kokorin, attaccante ceduto (e ritornato) all’Aris Limassol, che aveva avuto anche un discreto spazio nel precampionato.

Il club non gli ha tuttavia rinnovato la fiducia, essendo sufficientemente coperti nel ruolo. Intervistato da Championat.com, Kokorin ha rivelato: “Sono tornato alla Fiorentina con tanta voglia di allenarmi e di giocare. Restare alla Viola per una stagione con un posto stabile in rosa è un’altra storia, non mi ero illuso particolarmente”, confermando come fosse da tempo con le valigie in mano.