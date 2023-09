Milan, fallito l’assalto al super bomber: “Richiesta troppo elevata” | Alternativa già pronta

Il Milan è stato davvero vicino al colpo in attacco. Le richieste del club hanno frenato tutto.

Il Milan è stato il club più attivo in Serie A durante la campagna trasferimenti. Tanti volti nuovi e rinnovato entusiasmo: si riparte da queste premesse con la consapevolezza che questa dovrà essere la stagione della svolta. Mister Pioli lo sa bene ed è partito alla grande in campionato.

Tre gare giocate finora e tre vittorie convincenti, otto gol fatti e solamente due subiti. Se proprio vogliamo trovare un aspetto da migliorare, questo risiede nell’attenzione in fase difensiva. Soprattutto il gol subito a San Siro contro il Torino si poteva evitare.

Chi sta impressionando è invece il duo composto da Loftus-Cheek e Pulisic. Subito al centro del progetto e già insostituibili. Tanti tifosi hanno già dimenticato Sandro Tonali e con l’americano la trequarti è più imprevedibile oltre che fantasiosa.

A poche ore dal derby di Milano l’ottimismo cresce. Il Milan ha tutte le carte in regola per fermare un’Inter sulla carta favorita e con qualche meccanismo in più già rodato. Proprio alla vigilia dell’inizio del campionato i rossoneri hanno tentato l’assalto all’attaccante ma non sempre le trattative vanno nel migliore dei modi. Ecco cosa ha fatto saltare il trasferimento.

Caccia al vice Giroud

La partenza sprint del Milan è servita a consegnare a Pioli una macchina quasi perfetta. Ora toccherà al tecnico inserire i nuovi nei tempi giusti e godere di un’abbondanza mai provata prima. Nelle ultime ore di mercato i rossoneri hanno cercato di assicurarsi un vice Giroud.

Il campione del mondo francese è a un passo dalle 37 primavere ed è impensabile schierarlo ogni tre giorni come il calendario prevede. Il club di Via Aldo Rossi è riuscito così ad assicurarsi Luka Jovic, poco più di una meteora con la maglia della Fiorentina.

Trattativa sfumata? Ecco l’alternativa

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, prima di arrivare al serbo il Milan ci ha provato per un altro profilo. Si tratta di Antonio Sanabria, attaccante paraguaiano del Torino. Le richieste troppo elevate del club granata hanno stoppato sul nascere una trattativa gradita dal giocatore e dal suo entourage.

Ecco l’alternativa: Boulaye Dia è in rotta con la Salernitana e può fare al caso dei rossoneri. Possibile un nuovo approccio in vista della finestra invernale di calciomercato, quando sapremo in quale posizione sarà il Milan e se sarà ancora vivo il sogno Champions League.