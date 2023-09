Roma, scenario incredibile a centrocampo | Una vecchia gloria si propone dopo De Rossi

Una clamorosa indiscrezione rivela come uno dei centrocampisti più amati del recente passato si sia offerto per tornare alla Roma.

Tutto si può dire attorno all’ambiente Roma fuorchè questo sia un periodo fortunato per Josè Mourinho. La rosa a disposizione dello Special One è sì rinforzata da un mercato di occasioni sfruttate, ma anche decimata dai continui infortuni che stanno riempiendo l’infermeria giallorossa.

3 infortuni muscolari nelle prime 3 giornate di campionato hanno fatto suonare l’allarme a Trigoria con Dybala, Renato Sanches e Aouar fermatesi prima ancora di cominciare a fare sul serio.

Come se non bastasse le nazionali hanno fatto il resto, riconsegnando acciaccati a Josè due giocatori della spina dorsale giallorossa di vitale importanza: Mancini e il capitano Lorenzo Pellegrini, costretti a lasciare il ritiro azzurro per essere curati nella Capitale. Per entramni Empoli rimane un miraggio che difficilmente raggiungeranno.

Paredes è reduce dalla partita con la sua Argentina – da sempre probitiva per le condizioni ambientali – contro la Bolivia ed è rientrato da pochissimo, saltando quindi quasi integralmente le due settimane di sosta. Azmoun sta cercando di smaltire i suoi guai fisici che si porta dietro dal ritiro col Bayer Leverkusen di luglio, mentre per i lungodegenti Abraham e Kumbulla se ne riparlerà in inverno.

Direzione Empoli, le ultime novità

Paulo Dybala è la luce che accende l’Olimpico con i suoi colpi e la sua classe senza tempo: averlo o non averlo può essere determinante e i suoi allenatori lo sanno bene. Ecco perchè il ct Scaloni ha preferito non convocarlo per questa sosta: preservarlo significa preservare il suo talento per i momenti decisivi che arriveranno più in là. Per la Roma, questo momento sembra essere già arrivato, dal momento che non ha ancora vinto in questa stagione: l’Empoli deve essere battuto e avere il #21 in campo siginifica aumentare le possibilità di farlo.

Accanto a lui dovrebbe esserci l’ultimo arrivato: Romelu Lukaku, di ritorno dalle partite di qualificazione ai prossimi Europei con il suo Belgio. È improbabile che questa coppia dei sogni possa manifestarsi già dal primo minuto, più realistico pensare ad un utilizzo della Joya a gara in corso.

A volte ritornano

Il mercato dei calciatori, sebbene si sia concluso da appena due settimane, è un processo inesorabile che dura tutto l’anno. Lo sa bene Radja Nainggolan, che secondo quanto riportato da Leggo.it, si sarebbe proposto da svincolato per partecipare ancora alla causa romanista.

Il centrocampista belga, che lo scorso anno ha giocato per la Spal di mister Daniele De Rossi, non ha mai nascosto l’amore incondizionato che lo lega alla squadra capitolina, per cui tornerebbe a giocare anche gratis (con un contratto a gettone) qualora fosse ben accetto da Mourinho. L’età e una condizione fisica non più al suo top rende comunque difficilissima un’operazione nostalgia di questo calibro.