Juve, rivelazione shock | Trattativa sottotraccia: torna in Italia dopo il Milan

Il difficile mercato della Juve poteva svoltare: secondo un’indiscrezione, la dirigenza è stata ad un passo da un ex top player del Milan.

Il mercato della Juventus in questa sessione è stato povero di acquisti e ricco di cessioni: ecco perchè è passata in sordina una notizia che avrebbe del clamoroso, un tentativo fatto per accaparrarsi un ex top player del Milan.

In questi ultimi anni sono tanti i giocatori che le due società si sono scambiati reciprocamente, partendo da Leonardo Bonucci quando nell’estate del 2017 arrivò a vestire la fascia di capitano rossonera, salvo poi fare il percorso inverso la stagione successiva.

Nell’ambito della stessa trattativa si intrecciarono i destini di diversi giocatori, tra i quali Gonzalo Higuain, che dopo essere stato pagato 90 milioni appena due anni prima, si vide le porte chiuse dall’arrivo di CR7 e salutò Torino per approdare a Milano. Percorso analogo a quello di Caldara, il cui cartellino venne scambiato per arrivare al Bonucci-bis.

E poi ancora Matri, De Sciglio, Aquilani, Legrottaglie e last but not least, il colpo dei colpi: Andrea Pirlo a parametro 0. Nell’estate del 2011, il centrocampista bresciano fu scaricato dalla dirigenza rossonera e finì nelle mani di Antonio Conte, diventando il perno necessario alla rinascita bianconera.

Il prossimo sarà Gigio?

Gigio Donnarumma, 24enne portiere della Nazionale, non sta sicuramente vivendo un momento positivo al Paris Saint Germain. È di pochi giorni fa la sfuriata di Luis Enrique in mondovisione, direttamente dalla panchina, contro un Donnarumma colpevole di una imprecisa gestione coi piedi.

Il tecnico spagnolo è un grande estimatore dei portieri specialisti nella costruzione dal basso e starebbe pensando di promuovere Arnau Tenas (prelevato recentemente dal Barça B) a primo interprete del ruolo, relegando Gigio ai margini. Non è da escludere un ritorno di fiamma bianconero, che già in passato aveva sondato il portierone ex Milan.

Susospiro di sollievo: il Siviglia resiste

Secondo quanto rivelato da Relevo la Juve aveva provato a sondare il terreno con il Siviglia per Suso, una volta sfumato Berardi. Le alte richieste del club andaluso non hanno convinto i bianconeri, che erano determinati a portare a Torino la sua fantasia.

Suso proviene da una stagione brillante in Spagna, non tanto per le percentuali realizzative (solo 3 gol in tutte le competizioni) quanto per l’essere stato decisivo in Europa League con giocate importanti: una su tutte il gol che ha di fatto eliminato la Juventus in semifinale.