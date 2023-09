Roma, te lo ricordi? Tifosi in lacrime, l’infortunio è grave | Era un pupillo di Mou

Mourinho ha dovuto fare in questi anni i conti con diversi infortuni, più o meno gravi: un suo ex pupillo ha riportato una dolorosa frattura.

Josè Mourinho e gli infortuni dei suoi calciatori: un binomio che purtroppo ha trovato riscontro con continuità da quando lo Special One si è seduto sulla panchina dei giallorossi.

La scorsa stagione ha dovuto fare a meno dei suoi pezzi da 90 quando ancora era in ballo per gli obiettivi principali: la qualificazione in Champions League e il trionfo in finale di Europa League, quest’ultimo sfumato sul filo di lana ai rigori.

Paulo Dybala a mezzo servizio, Tammy Abraham si è rotto il crociato all’ultima di campionato, Kumbulla con lo stesso problema dell’inglese: insomma, la sfortuna si è frapposta tra Josè e i consueti successi di cui ha abituato in carriera.

Oltre 40 infortuni nella sola annata 2022/23, di cui ben 11 nei 45 giorni finali: una fastidiosa spada di Damocle che ha condizionato – e non poco – il mancato raggiungimento di obiettivi alla portata.

L’annata non è cominciata bene

Non si può certo dire che la stagione sia cominciata meglio di come è finita lo scorso anno: sono già 4 le noie muscolari che tengono banco in casa Roma, tra cui quelle di Aouar (contro il Milan), Dybala (contro il Verona) e di Renato Sanches (fermatosi in allenamento).

Inoltre, anche la Nazionale non è stata di buon auspicio per il capitano Lorenzo Pellegrini: a bloccarlo è stato un risentimento al flessore destro, che gli ha fatto immediatamente lasciare il ritiro per essere curato dallo staff medico capitolino. Stessa sorte è toccata a Mancini, uscito anzitempo per un guaio muscolare nella sfida (poi pareggiata) contro la Macedonia.

Felix ma non contenti

“Nelle scorse ore Felix Afena-Gyan, è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato la frattura della base del quinto metatarso del piede sinistro. L’esito dell’indagine radiologica sarà sottoposto ad ulteriori valutazioni specialistiche per le indicazioni del caso”: questo il comunicato ufficiale della Cremonese che annuncia l’infortunio dell’ex attaccante della Roma.

Il ghanese è stato lanciato proprio da Mourinho nella stagione 2021-22, diventando un fedelissimo del portoghese nonostante la sua giovane età e contribuendo allo storico successo in Conference League dello stesso anno. La scorsa stagione, è stato acquistato dalla Cremonese per una cifra vicina ai 12 milioni di euro, diventando il più pagato nella storia del club.