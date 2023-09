Furia Cassano, attacco frontale ad una big | “Mi hanno rotto il ca***. Gioca in maniera schifosa”

L’ex Fenomeno di Bari Vecchia non le manda a dire all’allenatore, reo di un gioco non entusiasmante per gli standard attuali della Serie A.

Antonio Cassano è noto per essere, oltre ad un ex calciatore dal talento immenso, dotato di una personalità forte e di una comunicazione schietta, skill che spesso gli impedisce di filtrare i contenuti.

Nella BoboTV, format di successo creato da Vieri e condotto insieme agli amici Ventola e Adani, Cassano si è spesso distinto negli anni per duri attacchi a personaggi del calcio dalla visione diversa dalla sua, come ad esempio quelli ad Allegri (un non giochista, a suo dire) e Haaland, attaccante poco “raffinato” per i suoi standard sopraffini.

Un altro VIP pallonaro preso di mira da Fantantonio è stato sicuramente Josè Mourinho, con il quale ha intrattenuto un simpatico botta&risposta a distanza la scorsa primavera, accusandolo di avere poco a cuore le sorti calcistiche della Roma, a differenza del più appassionato collega Sarri.

Lo Special One, di tutta risposta, ha ricordato in conferenza stampa la scarsa attitudine ai trofei nella carriera di Cassano, intimandogli di “stare attento all’arrivo dei Livaja” di turno, facendo riferimento alla presunta lite tra l’attaccante croato (che avrebbe avuto la meglio) e il fantasista ai tempi dell’Inter.

Ritorno di fiamma

L’altra sera è andato in onda un altro capitolo di questa vicenda, con l’ex #99 tornato sul piede di guerra: “Non ce l’ho come persona con Mourinho. Ma devo dire quello che penso, non butto fumo negli occhi della gente. Mi hanno rotto il caz** per due anni sull’allenatore e per quello che dicevo. Ma ha fatto giocare la Roma in maniera indegna, schifosa”.

Facendo poi riferimento ai tifosi giallorossi, “vittime” dei risultati di Mou: “La gente della Roma si vende l’anima per la squadra e io lo so benissimo. Lui si è accattivato la simpatia dando tanto fumo alla gente, ma se semini vento raccogli in tempesta. Sono due anni, la società ha speso tanto, e lui fa figure di merda con la Salernitana”.

Male anche in comunicazione

Poi, sull’inizio di campionato della Roma: “A Verona come è andata? In rissa. Col Milan hanno fatto mezzo tiro con deviazione. La gente che va allo stadio merita uno schifo del genere? Credo che Mourinho abbia poca vita lì. Lukaku non lo voleva nessuno e poi è andato alla Roma. Il calcio deve divertire la gente, nella carriera di Mou non si è mai visto”.

Infine, la distinzione tra abili comunicatori: “Non ce l’ho con lui. Ma quando dicono che è bravo a livello comunicativo va fatta una distinzione. Quando sento parlare De Zerbi, Guardiola o Klopp, sento parlare di calcio, quando si parla con lui di calcio devia sempre e i giornalisti cagasotto non replicano“.