Mondo del calcio in stato di shock: “Sincere condoglianze…” | Aveva solo 26 anni

Un vero e proprio fulmine a ciel sereno. Nessuno si sarebbe mai aspettato di ricevere una notizia del genere.

Una carriera spezzata. Come tristemente successo ad altri sportivi, la vita privata a volte sa regalare dei rischi di cui nessuno si sarebbe mai dovuto preoccupare. Una tragedia allontana l’atleta dal suo sogno, nel bel mezzo di un percorso che avrebbe potuto regalare gioie e grandi soddisfazioni.

Si sta ancora cercando di capire cosa sia successo e perché. Un incidente, una casualità o semplicemente il destino? C’è chi ci crede e chi fa finta che non esista ma la sostanza è la stessa. Una notizia arrivata improvvisamente sconvolge il mondo dello sport.

E allora viene spontaneo pensare a un lutto. Proprio quando le cose sembravano andare per il verso giusto, l’evento negativo che spezza i tuoi sogni di gloria. È il caso di una calciatrice e di una storia che accompagna tristemente questo periodo di match internazionali.

Il suo nome era Violeta Mitul e aveva soltanto 26 anni. La tragedia è avvenuta in Islanda, precisamente nella zona del porto di Vopnafjördur. La ragazza rompe così un filo che la legava non solo al movimento calcistico femminile ma anche al nostro Paese.

La curiosità: il passato in Italia

Violeta Mitul aveva giocato infatti nella stagione 2021/22 nell’Apulia Trani. Un’annata speciale, visto che fu proprio quella della conquista del campionato di Serie B. In occasione del primo match stagionale, il club pugliese, che ora milita in Serie C, ha voluto ricordare Violeta.

Difficile dimenticare una calciatrice che ha dato tutto “con impegno e onore”, unendo determinazione e senso del sacrificio. A 26 anni si è interrotto il percorso di una ragazza che amava correre dietro un pallone senza chiedersi troppi perché.

La tragedia

Violeta Mitul era in Islanda ed era impegnata in un’escursione in montagna quando si è consumata la tragedia. La 26enne giocava nel ruolo di terzino destro ed era considerata una tra le calciatrici più promettenti della sua Nazionale. Nata il 4 aprile del 1997, la calciatrice giocava nell’Einherji, in Islanda.

A dare il triste annuncio ci ha pensato la federazione moldava. “Con profonda tristezza e dolore nell’animo la Federazione calcistica moldava esprime sincere condoglianze e profondo rammarico per la scomparsa della giocatrice moldava della nazionale di calcio Violeta Mitul. Una delle migliori giocatrici della nazionale femminile ha subito un tragico incidente durante un’escursione in montagna, dove era con le sue compagne di club”.