Diletta Leotta tradisce il silenzio: “Ho sempre voluto diventare madre ma…” | Dopo il parto la confessione

Diletta Leotta è diventata mamma. Arriva la frase che non proprio tutti si aspettavano.

La nota conduttrice televisiva Diletta Leotta è da poco diventata mamma di Aria. Il regalo più dolce per la coppia di genitori vip composta dal volto della Serie A e dal portiere del Newcastle Loris Karius. Quale sentimento avrà accompagnato le prime ore dei genitori?

Dalla gioia alla paura, passando per la commozione. La conduttrice di Dazn non aveva mai nascosto di voler tagliare questo traguardo ma in tanti si sono chiesti chi l’avrebbe accompagnata in questo viaggio. La risposta è arrivata presto. Il calciatore tedesco Karius è il prescelto.

Nasce tutto grazie a una birra. Come ha rivelato Diletta al Corriere della Sera infatti dopo un sorso della bevanda alcolica nel pranzo della vigilia di Natale, la “strana” scoperta. Un “sapore orrendo” e i primi sospetti.

Dopo aver sostenuto il test di gravidanza, ecco la scoperta. “Uno choc”. Difficile trovare la lucidità per descrivere quel momento, quando la mente inizia a vagare tra mille pensieri. A qualche mese di distanza, l’arrivo di Aria e una vita professionale che dovrà per forza di cose cambiare spartito.

Toglietemi tutto ma non lei

Tra Radio e TV gli impegni non mancano. Come promesso ai suoi fan, è stato più semplice tornare con la sua voce (assieme a quella di Daniele Battaglia, ndr) sulle frequenze di 105. Bisognerà invece attendere ancora un po’ per vederla di nuovo in campo.

E non si tratta di un modo di dire: le frequenti trasferte imposte dal calendario di Serie A saranno da valutare attentamente. Non sarà facile conciliare il lavoro e la cura della piccola Aria. Questione di equilibrio. Ci vorrà un po’ di tempo per mettere ogni cosa al suo posto.

La rivelazione: i fan approvano

Diletta Leotta dovrà farsi letteralmente in due per portare avanti tutte le attività di una vita così intensa. “Ho sempre voluto diventare madre ma al lavoro non rinuncio” ha detto al Corriere. “So che la mia vita cambierà in molte cose e mia figlia sarà il primo pensiero sempre”.

Idee chiare con un pizzico di dolcezza da mamma. “Cercherò di organizzarmi in modo che (Aria, ndr) possa condividere con me le cose che mi piace fare”. Con due genitori così qualche consiglio arriverà certamente alla nuova arrivata. I fan approvano e festeggiano: non bisognerà attendere molto per il grande ritorno della conduttrice più amata della TV.