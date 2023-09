Francesco Totti, la famiglia diventa sempre più larga | Notizia clamorosa appena arrivata

In attesa di un auspicato ritorno nel calcio, per l’ex capitano della Roma fioccano le buone notizie nella vita privata.

Per Francesco Totti l’estate 2023 è stata all’insegna del relax, del divertimento, dei viaggi. E dell’amore. L’unione con Noemi Bacchi, la donna che ha preso il posto dell’ex moglie Ilary Blasi nel cuore del campione del mondo 2006, è sempre più forte, come testimoniato dalle foto che nei mesi più caldi dell’anno hanno visto l’ex capitano della Roma girare il mondo con la propria fidanzata.

Del resto… chi ha tempo non aspetti tempo e allora, in attesa di un possibile rientro nel calcio, magari proprio nuovamente come dirigente dell’amata Roma, dopo la prima breve e non fortunata esperienza dietro la scrivania, è stato doveroso trascorrere con gli affetti più cari un’estate da… svincolato illustre del mondo del calcio, al netto dell’attività di talent scout che Totti ha intrapreso da anni insieme all’amico Giovanni Demontis attraverso la fondazione di CT10 Management, “scuderia” che ha già regalato al vivaio della Roma giocatori come Cristian Volpato e Riccardo Pagano.

Già, perché a testimoniare il rapporto sempre più stretto che lega Francesco e Noemi c’è il fatto che i due abbiano trascorso una parte delle proprie vacanze insieme ai rispettivi figli, nati dai precedenti matrimoni. Il soggiorno in California di Totti e Bacchi è stato infatti impreziosito dalla presenza di Chanel, Cristian e Isabel, i figli di Francesco e Ilary, e di Sofia e Tommaso, ovvero gli eredi di Noemi nati dall’unione con l’ex marito Mauro Caucci. Un “messaggio” molto chiaro circa il gradimento che i figli di Totti sembrano nutrire nei confronti della nuova compagna del padre, per quella che è ormai una vera e propria famiglia allargata.

Tutto questo ovviamente non mette in secondo piano il profondo legame che unisce Chanel, Cristian e Isabel a mamma Ilary, dimostrato pubblicamente anche attraverso i numerosi post social che ritraggono insieme la conduttrice, in attesa di novità professionali da Mediaset dopo la probabile mancata riconferma alla conduzione de ‘L’Isola dei Famosi‘, e, in particolare, i due figli maggiori. Chanel, in particolare, che può anche “vantare” una spiccatissima somiglianza fisica con la madre, è di fatto abbonata alle foto social con Ilary, come quella scattata dietro le quinte di una delle puntate dell’ultima edizione de ‘L’Isola’, diventata virale in poche ore e subito capace di fare il pieno di cuoricini e commenti.

Totti, quante gioie dai figli: Cristian debutta col Frosinone, Chanel innamorata

Insomma, nonostante la traumatica separazione, che proprio il 20 settembre vivrà un’altra tappa importante con una nuova udienza in tribunale, e nonostante un rapporto personale piuttosto compromesso, Francesco e Ilary stanno quantomeno riuscendo a raggiungere i due obiettivi principali, essere felici nelle rispettive nuove dimensioni private e soprattutto non oscurare la serenità dei figli, a proprio agio anche con i nuovi compagni dei genitori, nonché alle prese con una propria vita privata e professionale non avara di belle novità.

Se infatti il primogenito Cristian, classe 2005, è fresco di debutto nel campionato Primavera con la maglia del Frosinone e già sogna il debutto in Serie A agli ordini di Eusebio Di Francesco, ex compagno di squadra di Totti senior in giallorosso, per quanto riguarda Chanel c’è da registrare l’andamento a gonfie vele della sua storia d’amore con il fidanzato Cristian Babalus, giovane imprenditore già di successo che gestisce un negozio di abbigliamento sportivo, Babalus & Babalusino, molto popolare anche sui social, e sito a Roma in via Tuscolana. Anzi, pur essendo ancora minorenne, la seconda nata di casa Totti starebbe già addirittura pensando alle nozze con il proprio innamorato.

Chanel Totti e Cristian Babalus sempre più uniti: spunta la proposta di matrimonio

Questo, almeno, è quello che traspare dalle ultime foto social pubblicata dalla coppia e in particolare da quella che immortala l’ultimo regalo che Chanel ha ricevuto da Cristian, un solitario che sancisce non solo il fidanzamento ufficiale, ma anche una vera e propria promessa di matrimonio. Chissà cosa ne penseranno i genitori, dal momento che Chanel è ancora minorenne, quel che è certo è che la ragazza sembra avere gradito il… costoso presente, immediatamente posizionato sull’anulare della mano sinistra, scelta ovviamente immortalata su Instagram.

Del resto i due ragazzi arrivano da un’estate piena di post, foto abbracciati e frasi romantiche, ma soprattutto trascorsa costantemente insieme, durante la quale il sentimento, già descritto da Chanel come “qualcosa di indescrivibile”, ha preso forma. Francesco e Ilary per il momento non commentano, pensando magari con nostalgia a quel 13 maggio 2007, il giorno della nascita di Chanel, quando papà Francesco si divise tra ospedale e… campo, giocando la partita di campionato contro il Torino poche ore dopo aver assistito al parto di Ilary. Tante cose sono cambiate da quel giorno, a parte l’amore per i figli che ancora unisce una delle coppie vip più famose d’Italia.