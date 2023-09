“Vuole comprare l’Inter”: ribaltone nerazzurro | Contatti avviati con la proprietà

Il club di Viale della Liberazione continua a crescere anche fuori dal campo. Nuovo proprietario in arrivo.

La rivoluzione estiva è servita. L’Inter ha cambiato pelle in tutti i ruoli del campo, abbassando l’età media e consegnando maggiori soluzioni al tecnico Simone Inzaghi. Ora che la finestra di mercato si è conclusa, non ci sono più scuse.

I nerazzurri, verosimilmente assieme a Milan, Juventus e Napoli, lotteranno per lo scudetto della seconda stella. Il popolo interista aspetta questo trionfo da due anni. Dopo la vittoria del 2021 con Antonio Conte infatti a gioire a fine stagione sono stati Milan e Napoli.

Proprio il lavoro della banda Spalletti ha impressionato un po’ tutti. Qualche mese dopo ecco la ripartenza da grande squadra: tre partite giocate, tre vittorie, nessun gol subito e ben 8 messi a segno. Nemmeno il derby del prossimo turno può spaventare Lautaro Martinez e compagni.

Una rosa competitiva per scudetto e Champions League. Arrivare alla finale di Wembley del prossimo 1 giugno 2024 è sulla carta una missione quasi impossibile ma i nerazzurri hanno voglia di stupire ancora. Molto dipenderà dalla condizione psico-fisica dei calciatori migliori.

Tanti big in partenza

La caratteristica principale di questo mercato estivo è rintracciabile nella cosiddetta partenza dei big. Da Onana a Dzeko, passando per Brozovic e Lukaku, la dirigenza interista ha dimostrato di voler chiudere una volta per tutte con il passato. Ciò che importa è che i nuovi arrivati possano dare il meglio di sé.

Dal punto di vista economico, il percorso della passata stagione in Champions League, unito ad alcune cessioni importanti (come quella di Onana allo United, ndr) ha permesso alla società di sistemare i conti. Tuttavia la strada per la sostenibilità e soprattutto per la serenità è ancora tutta da percorrere.

Pronto un nuovo ribaltone

I successi sportivi dell’Inter non possono che attirare estimatori da ogni angolo del globo. Si è parlato molto negli ultimi mesi di una possibile cessione della maggioranza del club interista da parte dell’attuale presidente Steven Zhang. La situazione economica dell’Inter, con il prestito a Oaktree ancora da ridiscutere, tiene aperti diversi scenari.

In questo contesto si sarebbe mosso un possibile investitore. Come riporta il giornalista Franco Vanni di Repubblica su Twitter, l’uomo d’affari finlandese Thomas Zilliacus ha più di un debole per i colori nerazzurri. “I tifosi mi incitano a comprare il club” avrebbe detto, “Hanno capito che la mia intenzione è prendermi cura di un’istituzione che vive dell’amore del suo popolo”. In tanti si sono infine chiesti quale sia il progetto del filantropo. “Io non ho disponibilità illimitate ma ho disponibilità e competenze per mettere insieme un gruppo di investitori. Ed è quello che sto facendo”. Il presidente Zhang sarà d’accordo?