De Laurentiis, il lieto annuncio poco fa | Per tutta Napoli una gioia immensa

Dopo lo scudetto targato Luciano Spalletti, un’altra grande emozione per il popolo napoletano…

L’arrivo di Rudi Garcia a Napoli è stato accolto da un misto di curiosità ed entusiasmo. Sin dal ritiro estivo a Dimaro infatti i tifosi sono accorsi numerosi, convinti che lo scudetto appena conquistato possa rappresentare soltanto l’inizio di un nuovo ciclo. Non un’eccezione bensì la prima pietra.

Aver trattenuto due campioni come Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia, in un calciomercato davvero pazzo, significa voler puntare ancora in alto. Il successo in campionato è già un dolce ricordo, con Di Lorenzo e compagni già proiettati verso nuove sfide.

Sono invece quattro i calciatori chiamati dal nuovo CT della Nazionale italiana Spalletti per il doppio impegno valido per le qualificazioni a Euro 2024. Meret, Di Lorenzo, Politano e Raspadori non vedono l’ora di rappresentare al meglio il proprio Paese e tornare a Napoli rinfrancati da risultati positivi.

Dopo la sosta per le Nazionali infatti arriverà la gara di Marassi contro il Genoa. Gli uomini di Gilardino sono partiti bene e in attacco il pericolo numero uno si chiama Mateo Retegui, castigatore della Lazio all’Olimpico in occasione della sua prima rete in Serie A.

Il summit per la ripartenza

Il tecnico Rudi Garcia sa che il confronto con la passata stagione è sempre dietro l’angolo e non vuole che si verifichino altri incidenti di percorso. La sconfitta contro la Lazio ha lasciato qualche strascico ma il presidente De Laurentiis crede fermamente nelle qualità dell’ex Roma.

Proprio dopo la gara del Maradona i due si sarebbero confrontati in un breve summit. Come riportato dal Mattino nessun ribaltone all’orizzonte. La squadra ha tutto ciò che serve per ripartire e confermare le ottime prestazioni della passata stagione. Questione di tempo e rodaggio.

Un motivo per sorridere

Non solo nubi all’orizzonte quindi. Il presente del tecnico francese è ricco di dolci novità. La vittoria più bella arriva infatti da un altro campo, quello della vita privata. Come comunicato dal presidente De Laurentiis su Twitter c’è un motivo per sorridere.

È nata Sofia, la figlia del tecnico francese e della giornalista Francesca Brienza. Tutta la città festeggia questo nuovo avvenimento. Un momento da vivere fino in fondo, approfittando di qualche pausa in più data dal calendario. Una grande iniezione di gioia e ottimismo per Garcia e tutto l’ambiente. Dopo la sosta tutti si aspettano un Napoli diverso.