Sergio Ramos, ciao ciao Roma | Firma a parametro zero: ritorna dove tutto è cominciato

Sergio Ramos ha deciso finalmente il suo futuro: niente Roma per il campione, che torna nella sua squadra del cuore.

Sergio Ramos è indubbiamente un’icona del calcio mondiale, avendo giocato e vinto qualsiasi trofeo nazionale e internazionale. All’età di 37 anni è stato chiamato a scegliere dove (probabilmente) terminerà la sua splendida carriera.

È stata alla fine una scelta di cuore, ma ponderata per tutta l’estate: le sirene che lo volevano a giocare ora in un campionato ora in un altro sono state incessanti e alcune hanno stuzzicato più di una volta la sua fantasia. Vediamole insieme.

Il Galatasaray è stata a lungo la squadra a cui è stato più vicino: la Turchia dispone di un campionato competitivo, di un tifo caldo e di un agonismo raro. Tutto questo, oltre al fatto che la squadra di Icardi & Co. gioca la Champions League, era un viatico notevole per l’approdo di “Tarzan” (soprannome affibbiatogli per via dei capelli lunghi) in Süper Lig turca.

L’onnipresente Arabia Saudita invece, non è mai stata una reale opzione per l’ex capitano della Nazionale Spagnola, sia per la scarsa competitività che per una generale e personale avversione nel rinunciare alle ambizioni europee.

Il richiamo Capitale

Un pensierino ce l’aveva fatto la Roma, sempre pronta ad accaparrarsi campioni in cerca di rilancio e conferme. Dopo un’estate trascorsa a rincorrere i campionissimi come Lukaku, Paredes, Aouar e Renato Sanches, l’approdo all’ombra del Colosseo di Sergio Ramos avrebbe scatenato la gioia dei tifosi capitolini.

Secondo TMW, Mourinho avrebbe fatto un tentativo per tesserarlo e dar vita ad un instant team di tutto rispetto, chiamandolo personalmente e provando a convincerlo ad accettare il progetto. I due si conoscono dai tempi madrileni del mago di Setubal, in panchina al Bernabeu dal 2010 al 2013.

Tarzan torna nella Giungla

Tra tutte le valide ipotesi di cui sopra, Sergio Ramos ha scelto di usare il cuore: tornerà dove tutto è cominciato, nella squadra della sua città, a Siviglia. Lo fa da free agent, dopo averla salutata 18 anni fa per inseguire il sogno Real, che lo prelevò già a 19 anni per la cifra record di 25 milioni di euro.

Oltre alla questione sentimentale, Ramos sceglie Siviglia in quanto partecipante alla prossima Champions League, competizione in cui ha giocato la bellezza di 137 partite e segnato 15 gol, di cui uno è valso la coppa dalle grandi orecchie nella finale del 2014.