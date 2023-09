Milan, nemico in famiglia: il fratello ti porta via il top player | Trovato il sostituto

Il mercato è appena finito, ma in casa rossonera è già allarme per il possibile addio di un punto fermo: ecco l’erede.

Uno degli obiettivi del mercato estivo 2023 del Milan era quello di… riequilibrare la rosa. Se infatti il lungo buco nero invernale che ha di fatto compromesso la scorsa stagione ha lasciato un insegnamento ad allenatore e società questo ha riguardato la necessità di allungare la rosa a disposizione di Stefano Pioli.

A livello di qualità e di quantità il tecnico emiliano si è infatti trovato a gestire nel cuore dell’annata passata difficoltà forse inaspettate quando, tra infortuni, squalifiche, acciacchi e imprevisti vari, all’ordine del giorno nell’anomala stagione del Mondiale autunnale, le assenze contemporanee di vari titolari hanno scoperto alcuni ruoli chiave, con il risultato di compromettere la corsa ai primi quattro posti in classifica.

La penalizzazione inflitta alla Juventus ha allora di fatto salvato la stagione del Milan, che ha avuto accesso alla prossima Champions League da… quinto in classifica sul campo. Una “lezione” mandata a memoria da allenatore e dirigenti in chiave mercato. L’estate rossonera, fondata sulla cessione di Tonali, ha alla fine ha portato ben 10 volti nuovi nell’organico, lasciando tuttavia scoperti alcuni ruoli chiave alla voce alternative. Uno su tutti, quello del vice Theo Hernandez.

Il tgv franco-spagnolo è, insieme a Mike Maignan e Rafa Leao, il top player di spessore internazionale presente nella rosa del Milan, nonché potenziale uomo mercato in uscita. Di offerte per la sua cessione non ce ne sono tuttavia state e in ogni caso la società le avrebbe rifiutate, salvo proposte indecenti, consapevole delle qualità dell’ex Real Madrid, evidenti anche dalle difficoltà nell’individuare un giocatore in grado di surrogarne l’assenza quando il turnover è indispensabile.

Milan, allarme fascia sinistra: Theo Hernandez uomo mercato e manca un vice

L’”ingrato” compito è toccato nelle ultime due stagioni a Fodé Ballo-Touré, ceduto in estate in prestito al Fulham. Al suo posto sarebbe dovuto arrivare un giovane italiano, anche per questioni di liste, individuato nell’ex romanista Calafiori, ma alla fine la trattativa per il vice Giroud ha assorbito tempo ed energie, lasciando un vuoto preoccupante nell’organico di Pioli al quale, vista l’abbondanza sulla fascia destra, con Kalulu e Florenzi alternative a Calabria, in caso di necessità non resterebbe che spostare l’ex romanista sulla fascia sinistra.

Il mercato è però come si sa “liquido” e le urgenze possono cambiare da un momento all’altro. Per questo i dirigenti del Milan rischiano di passare dal pensiero di un vice Hernandez a quello di sostituire il francese, finito nel mirino di un top club europeo. Per l’eventuale successione del numero 17 rossonero il mirino è già stato indirizzato su Juan Miranda, giovane prospetto del Betis Siviglia, ma a far arrabbiare il popolo rossonero potrebbero essere le modalità dell’eventuale addio di Theo…

PSG, Lucas Hernandez chiama il fratello Theo: il Milan pensa a Miranda

Detto infatti che la squadra sulle sue tracce è il Paris Saint-Germain a stupire, ma non troppo, è il possibile “gancio” che sarebbero pronti a utilizzare al Parco dei Principi, quello rappresentato dal fratello maggiore di Theo, Lucas. Hernandez sr., appena ripresosi dal grave infortunio al ginocchio subito durante la prima partita della Francia a Qatar 2022, è appena approdato al PSG dal Bayern Monaco e sembra voler lavorare ai fianchi il proprio nuovo club per fare un tentativo, verosimilmente nella prossima estate, al fine di coronare il sogno di giocare con il fratello, cosa finora avvenuta solo in nazionale oltre che nel vivaio dell’Atletico Madrid.

Comprensibile la rabbia dei tifosi del Milan, consci tuttavia dall’altra parte che Theo si appresta a vivere un’annata con in testa solo i colori rossoneri. In ogni caso la dirigenza è già al lavoro per non farsi cogliere impreparata, da qui i contatti con il Betis e con l’entourage di Miranda per acquisire posizioni di vantaggio in vista della possibile asta che si accenderà a breve su questo classe 2000 che ha già debuttato nella Spagna e in possesso di buone doti tecniche e atletiche, ma anche di caratteristiche leggermente diverse e più difensive rispetto a Theo, al punto da poter essere utilizzato anche da centrale, ma comunque molto tecnico e potente nella progressione.