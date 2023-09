Terremoto Napoli: non fai più parte della squadra! | Il centrocampista verso Firenze

Il mercato del Napoli ha segnato un’impennata nelle ultime ore, con la chiusura dell’affare Lindstrom e una nuova uscita all’orizzonte.

Jesper Lindstrom ha entusiasmato di colpo i tifosi del Napoli, dopo una sessione estiva che non ha registrato particolari sussulti, se non la sostituzione pedina su pedina dei calciatori partiti.

Natan avrà il compito di raccogliere la pesante eredità di Kim Min-jae, la cui clausola rescissoria di 50 milioni di euro è stata pagata dal Bayern Monaco. Il brasiliano, acquistato dal Red Bull Bragantino per 10 milioni di euro, non ha ancora esordito essendogli preferito al momento Juan Jesus.

Cajuste è stato acquistato dal Reims per 12 milioni di euro ma l’esordio non è stato dei migliori, avendo causato un rigore nei primi minuti di Frosinone-Napoli, prima giornata di campionato. Nelle gerarchie non sarà comunque il titolare, avendo preso di fatto il posto di Tanguy Ndombelè.

L’ultimo arrivato Lindstrom si contenderà una maglia negli 11 con Matteo Politano, quest’ultimo andato in gol contro i ciociari. Al momento, l’esterno ex Sassuolo sembra avanti nelle gerarchie ma il talento cristallino del danese potrebbe far ricredere Rudi Garcia.

Lozano saluta, il PSV alla finestra

Lozano è il caso sicuramente più spinoso per quanto riguarda le uscite. L’esterno messicano ha di fatto il coltello dalla parte del manico, avendo ancora un anno di contratto a cifre importanti (4.5 milioni di euro) e avendo rifiutato il rinnovo al ribasso.

Al momento gli olandesi del PSV Eindhoven sono in pole per l’acquisizione dell’ala, messo ai margini dall’arrivo di Lindstrom. 13 milioni di euro potrebbero essere sufficienti per lasciarlo partire e scongiurare lo spettro dello svincolo gratis a fine stagione.

Demme vuole la Fiorentina

In un’epoca in cui il risalto mediatico delle azioni dei calciatori sono propagate nell’etere alla velocità della luce, Diego Demme ha di fatto dichiarato la sua volontà al mondo. La Fiorentina è interessata a lui e lui è interessato a trasferirsi a Firenze, come testimonia il suo follow alla pagina ufficiale viola.

La volontà dell’entourage di Demme sarebbe quella di trattare la rescissione del contratto di un giocatore ormai ai margini del progetto azzurro (solo 7 presenze in campionato lo scorso anno) mentre DeLa vorrebbe un’indennizzo da parte della Fiorentina per lasciarlo andare. La sensazione è che si potrà raggiungere facilmente un accordo last minute.