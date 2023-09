Greenwood trova squadra | Ma il contratto è in prova: “valutiamo l’impatto sul pubblico”

Il talento ormai ex United, protagonista di una triste vicenda giudiziaria, potrebbe ripartire da un nuovo club con alcune restrizioni.

Il caso Mason Greenwood è destinato a far discutere per ancora molti anni. Il talento lanciato dal Manchester United ha vissuto gli ultimi anni cercando di difendersi da una pesante accusa di stupro.

Il 30 gennaio 2022 la fidanzata del calciatore ha pubblicato su Instagram delle foto che la ritraevano ferita e piena di lividi, accusandolo di comportamenti coercitivi e violenti. Poco più di un anno dopo, passato ai margini del club che nel frattempo lo aveva sospeso, l’inglese è stato prosciolto dalla Procura della Corona e libero di proseguire la sua carriera.

Carriera che proseguirà altrove, perchè come detto nei giorni scorsi, il Manchester “a seguito di un’indagine interna” non ha più alcuna intenzione di proseguire il rapporto lavorativo. Scelta evidentemente causata da accuse (seppur smentite dal corso della giustizia) così gravi.

Negli ultimi mesi, il futuro dell’attaccante è stato accostato ad alcuni club italiani, Atalanta e Juventus in primis, ma poi le dirigenze italiane hanno deciso di virare su altri nomi. Ora resta da capire se e quando la strada di quel talento (capace di segnare 35 gol col Manchester United prima dei 20 anni) potrà proseguire.

Anche CR7 lo scarica

Dalle rivelazioni fatte dal Daily Mail, possiamo apprendere come Cristiano Ronaldo abbia vietato l’approdo in Saudi Pro League all’ex compagno di squadra ai tempi dello United. Alla base di questo veto ci sarebbero le storie tese intercorse tra i due, con l’inglese che avrebbe dato pubblicamente del “finito” all’asso portoghese, ora all’Al-Nassr.

Secondo TalkSport, il principale club interessato a Mason Greenwood sarebbe al momento proveniente dal campionato albanese. Notizia che fa da cartina al tornasole sulla piega che ha preso la carriera dell’attaccante.

La soluzione arriva dalla Turchia?

Secondo quanto riportato da Tutto Mercato Web, il Besiktas avrebbe proposto un contratto di prova di 6 mesi per valutare l’impatto mediatico che il calciatore avrebbe sui tifosi e gli appassionati.

Il giocatore andrebbe quindi in Turchia in prestito semestrale e, se tutto dovesse andare per il meglio, il club si impegnerebbe ad acquistarlo in via definitiva dal Manchester United. Ora sta a lui dimostrare il proprio valore sul campo e non in un tribunale.