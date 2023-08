Che sorpresa: Greenwood cambia completamente carriera | Ecco dove giocherà

Il calciatore e il club corrono ai ripari dopo lo scandalo: ecco cosa accadrà nelle prossime ore.

Ha preso una strana piega la vicenda di Mason Greenwood, talento classe 2001 di origini giamaicane e ormai ex promessa del Manchester United. Vivere da protagonista in un grande club comporta a volte dei rischi oltre che delle enormi responsabilità.

Secondo quanto riportato dal Mirror, le ultime vicende di cronaca si sono intrecciate pericolosamente con quelle di campo. Greenwood non avrà dunque la grande chance di poter diventare una star dei Red Devils. Le circostanze sono cambiate e gli attori in campo stanno cercando una vera e propria “via di fuga” da ogni tipo di processo mediatico.

“Il Manchester United ha annunciato lunedì scorso che Greenwood lascerà il club”, svela il tabloid inglese, “A seguito di un’indagine interna”. Ma facciamo un passo indietro. Che cosa è successo?

Nel febbraio scorso la Procura della Corona aveva ritirato tutte le accuse penali contro il calciatore inglese. Tra queste il tentato stupro, comportamento coercitivo e aggressione con danni fisici. Sarebbe difficile per chiunque ripartire dopo un’esperienza simile.

Sogni spezzati

Una carriera decisamente in salita per Greenwood, che a soli 21 anni potrebbe aver chiuso con il calcio che conta. Sono bastate le accuse sopra citate per essere di fatto licenziato e c0stretto a trovare adesso una via d’uscita.

Ci sarà ancora il calcio nel suo futuro? A pochi giorni dalla chiusura della finestra estiva di calciomercato, tutto è ancora possibile ma intanto alcuni club si sarebbero già tirati fuori dalla corsa a Greenwood. Nonostante diversi sondaggi infatti ciò che conta ora è la verità sul caso e la possibile ripartenza dal punto di vista psicologico del ragazzo.

Due possibili strade per il calciatore

In linea teorica le possibili destinazioni per Greenwood sarebbero due: l’Arabia Saudita o l’Albania. Secondo talkSPORT un club albanese sarebbe in trattativa con il calciatore ma non è stato svelato il nome. Secondo il Daily Mail invece lo stesso Cristiano Ronaldo avrebbe detto “no” a un suo possibile approdo nel campionato saudita. Una “storia tesa” tra i due avrebbe fatto la differenza, con il calciatore inglese che avrebbe dichiarato come “finita” la carriera dell’ex compagno di squadra proprio all’Al-Nassr.

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato nessun club del campionato di CR7 avrebbe approfondito l’ipotesi Greenwood con l’entourage del calciatore. Dopo vicende giudiziarie di questo peso specifico è facile restare soli oltre che incompresi. Un pericoloso passaggio a vuoto che può costare una carriera. Ora Greenwood dovrà segnare il gol più difficile: quello della credibilità.