Tutto vero, il Toro fa il colpaccio | Prelevato dal PSG, tifosi estasiati

Cairo fa felice Juric: prelevato un talento incredibile dal PSG mentre si tenta la mission impossible per lo scambio con l’Atalanta.

Sono ore caldissime, quelle che portano il Torino al 1 settembre, giorno in cui si chiuderà il mercato. Tiene banco il multiscambio con l’Atalanta che riguarda ben 4 calciatori: Buongiorno, Soppy, Miranchuk e Duvan Zapata.

L’idea è chiara: cedere il difensore centrale all’Atalanta e incassare denaro cash + il cartellino dell’attaccante colombiano, quello del trequartista russo e dell’esterno ex Udinese. La formula è ragionevole per entrambe e la sensazione è che lo scambio possa avvenire, a patto che vengano rispettate le richieste di Cairo.

La forbice è sul conguaglio che il Toro chiede agli orobici: almeno 17 milioni più il cartellino di tutte e tre le contropartite. L’Atalanta reputa la valutazione del vice capitano granata eccessivamente alta e punta ad uno sconto sulla parte cash, oltre all’opzione che almeno uno dei tre vada via in prestito (l’indiziato è Soppy) e non in via definitiva.

Un ex Atalanta invece può essere l’alternativa in attacco nel caso non si sbloccasse Miranchuk: si tratta di Musa Barrow del Bologna, le cui porte per la squadra di Thiago Motta sono chiuse da tempo.

La linea verde che piace a Juric anche sul mercato

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Torino per l’attacco ha sondato anche Myron Boadu, 22enne olandese del Monaco in uscita dal club monegasco. Pagato ben 17 milioni di euro solo due anni fa dall’Az Alkmar, la punta si ritrova con le valigie in mano, complice l’arrivo di Balogun nel Principato. Su di lui anche Bologna e Salernitana.

Sull’esterno, qualora Soppy rimanesse bloccato a Bergamo, si pensa a Niccolò Corrado, 23enne della Ternana di piede sinistro. Scuola Inter, terzino naturale che si adatta bene a fare il tornante, valutato 1 milione di euro (fonte Transfermarkt).

🎯 Passe décisive du Titi Muntu Wa Mungu pour le nouveau crack de Bondy Malamine Efekele ! 🇫🇷pic.twitter.com/U3Ir2L9IyK — MMiotto (@Maxmiotto_) March 28, 2023

Preso Muntu Wa Mungu dal PSG

Vimoj Muntu Wa Mungu, 19enne francese in forza al Paris Saint Germain, sarà un nuovo giocatore del Torino. Secondo quanto riportato da TMW, il ds Vagnati lo ha prelevato dai parigini con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 200 mila euro.

Terzino sinistro di piede naturale, brevilineo (1.65cm di altezza), grande propulsione offensiva. Non ha ancora esordito tra i professionisti ma vanta 28 presenze nel Campionato U19 francese e 13 in UEFA Youth League, competizioni nelle quali ha realizzato 2 gol e 4 assist in totale. Gioiellino.