Disastro Milan, è saltato tutto | La Premier te ne scippa un altro

Stefano Pioli costretto a rinunciare ad un obiettivo di mercato per il centrocampo: ha preferito la Premier League, trovato il sostituto.

In queste ultime ore di mercato, il Milan sta vivendo un’altalena di emozioni tra obiettivi che si concretizzano e altri che sfumano. Per le entrate, si registra un passo avanti notevole per il vice Giroud mentre un fedelissimo di Pioli ha ricevuto un’importante offerta dal Lione.

Ma andiamo con ordine. Come vi abbiamo anticipato giorni fa, Taremi sarà a breve un nuovo attaccante del Milan: a rivelarlo, è Gianluca Di Marzio che conferma l’offerta di 15 milioni di euro accettata da parte del Porto, che ha fatto partire la “macchina burocratica” per definire gli ultimi dettagli.

Sarà poi il turno di Lorenzo Colombo al Monza: l’attaccante ex Lecce prenderà il posto di Andrea Petagna, volato a Cagliari. Il domino degli attaccanti si concluderebbe dunque con la migliore delle ipotesi preventivabili a Casa Milan.

Ufficiale anche la cessione Alexis Saelemaekers al Bologna, ceduto in prestito oneroso (500k) e riscatto fissato a 10 milioni di euro nella prossima stagione.

Krunic, nuova offerta dalla Francia

Rade Krunic può essere considerato il fedelissimo in assoluto di Stefano Pioli, per il quale l’allenatore ha cambiato anche modulo inserendolo in cabina di regia. Nelle ultime settimane i turchi del Fenerbahce hanno tentato più di un assalto per portarlo via da Milano ma senza successo, visto il veto posto dal tecnico parmigiano.

Di Marzio ha raccontato come ad avere grande interesse per il bosniaco ci sia anche il Lione, che ha recapitato un’offerta importante di 12,5 milioni di euro e ricco contratto al ragazzo. Qualora si decidesse per la cessione, i rossoneri virerebbero su Amrabat della Fiorentina, che non ha ancora accettato l’offerta dello United.

Nico Dominguez va in Premier

Nicolas Dominguez, centrocampista del Bologna a lungo accostato ai rossoneri, saluta la Serie A e vola in Premier League. Secondo quanto riportato da TMW, infatti, i rossoblù hanno accettato una ricca offerta dal Nottingham Forest di 15 milioni di euro per il trasferimento in via definitiva dell’argentino.

Farà con ogni probabilità il percorso inverso Remo Freuler, ex centrocampista dell’Atalanta ora in forza ai The Tricky Trees, che andrà a sostituire proprio Dominguez nello scacchiere tattico di Thiago Motta.