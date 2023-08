Guardiola lancia l’allarme: “Non so se resta” | Il giovane fenomeno può lasciare il City

Pep Guardiola, dopo aver conquistato la Supercoppa Europea, ammette che il suo nuovo giovane fenomeno potrebbe andare via da Manchester.

La strana estate di Pep Guardiola, tra addii turbolenti, acquisti milionari, coppe vinte e coppe perse. Il suo Manchester City, infatti, ha conquistato mercoledì scorso la prima Supercoppa Europea della sua storia e si appresta a vivere un’altra stagione da protagonista.

Ma la vera domanda che si pongono i suoi tifosi è: con quali protagonisti? Già, perchè tra volti nuovi e partenze inaspettate, non si può certo dire che il roster degli sky blues sia rimasto inalterato rispetto a quello che ha sollevato l’ultima edizione della Champions League.

Tra gli acquisti di maggior rilievo, Josko Gvardiol merita la copertina di questa sessione estiva: 90 milioni di euro, tanto è servito per strappare il difensore croato al Lipsia, dopo una trattativa estenuante durata mesi. 21 anni e fisico imponente, oltre ad un’intelligenza tattica che ha messo in luce durante l’ultimo Mondiale di calcio.

Altro pezzo da 90 che giocherà il prossimo anno all’Etihad Stadium sarà Mateo Kovacic, comprato da un Chelsea in rivoluzione totale per una cifra leggermente inferiore ai 30 milioni di euro.

Addio, addio, amici addio

Per giocatori che entrano all’Etihad Campus (il campo di allenamento del City), altri ne escono per sempre: è il caso di Ilkay Gundogan, centrocampista tedesco che per 7 lunghe stagioni ha vestito la maglia celeste di Manchester. Per lui, 32 anni, il futuro è a tinte blaugrana, a Barcellona: analoga sorte potrebbe toccare a Joao Cancelo, di ritorno dal prestito in Baviera e nemmeno convocato per la Supercoppa Europea.

Altro addio doloroso è quello di Riyad Mahrez, anche lui 32enne, per cui è valso il richiamo dei petroldollari: il suo sinistro a rientrare sarà ora ad esclusivo utilizzo dell’Al-Ahly, per cui ha pagato ben 35 milioni di euro per prelevarlo dall’Inghilterra.

Anche Palmer via? La risposta di Guardiola

Intervistato sul futuro di Cole Palmer nel postpartita della Supercoppa Europea, Pep Guardiola ha rivelato che la stellina inglese (decisiva anche ieri con il gol del pareggio) non andrà in prestito e che se dovesse partire, lo farebbe solo in via definitiva.

Parole che quindi non lo blindano al City, ma che anzi, lo allontanano per inseguire un’incredibile plusvalenza, dal momento che è cresciuto nell’Academy e i profitti del suo cartellino sarebbero da considerarsi netti.