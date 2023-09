Conto alla rovescia per Bonucci: manca solo la firma | Ecco chi lo prende

Il calciatore e il suo nuovo club sono vicinissimi. Il difensore ha scelto la sua meta.

La stagione bianconera, con l’insediamento del nuovo Football Director Cristiano Giuntoli, è ripartita da alcune solide certezze. Sicuramente da una rosa molto competitiva, ancora una volta guidata dal tecnico Massimiliano Allegri ma soprattutto da alcune scelte rumorose.

Tra i calciatori in organico infatti alcuni hanno dovuto fare un passo indietro, su suggerimento della società, perché ormai considerati fuori dal progetto. Naturalmente il peso dei nomi in ballo ha scatenato polemiche e fatto pensare a veri e propri casi. Tanto è stato detto a proposito di uno dei calciatori più rappresentativi della storia recente bianconera.

Leonardo Bonucci si è ritrovato in questa “lista nera” e c’era da aspettarselo. Come ammesso dallo stesso tecnico bianconero infatti al calciatore è stata indicata una doppia via d’uscita: la partenza o la possibilità di “appendere gli scarpini al chiodo”.

Dopo oltre 500 presenze e all’età di 36 anni è normale pensare di essere arrivati al capolinea ma la carriera di Bonucci potrebbe avere anche un nuovo epilogo. Attorno al difensore campione d’Europa con la nazionale italiana nel 2021 infatti si sta scatenando una vera e propria bagarre.

Questione di feeling

Tra i motivi di un addio ormai certo ci sarebbe anche il feeling mai sbocciato con Massimiliano Allegri. Tra i due c’è stato un botta e risposta a distanza proprio perché, secondo il difensore italiano, il tecnico gli avrebbe “mancato di rispetto”.

Il calciatore aveva pensato anche alle vie legali sbattendo sul tavolo la questione legata ai diritti d’immagine. Un’uscita di scena non certo serena che avrebbe potuto destabilizzare l’intero spogliatoio. Nelle ultime ore però sarebbe arrivata la svolta.

Tre possibili vie di fuga

Sui social era persino spuntata una foto di Bonucci con la maglia dell’Union Berlino ma altro non era che un fotomontaggio per provare a prevedere la prossima destinazione del calciatore. Un futuro che profumerà ancora di Italia. Uno dei simboli della cavalcata bianconera infatti si starebbe per accordare con un club che milita nella nostra Serie A.

Lazio, Roma e Genoa stanno corteggiando attraverso proposte differenti il calciatore, che dalla sua avrebbe già espresso una preferenza. Secondo il Corriere dello Sport infatti Bonucci vorrebbe la Lazio, in primis per avvicinarsi alla sua Viterbo ma anche per non perdere la Nazionale. La Juventus sorride e può contribuire all’ingaggio. Dopo tanto rumore finalmente una storia a lieto fine.