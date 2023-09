Colpo dal Real Madrid: è tutto vero, tornerà in Serie A | Trattativa ai dettagli

Il calciatore ha voglia di tornare nel campionato italiano. Tutti i dettagli della trattativa di fine estate.

A volte ritornano. Il calciomercato estivo ci insegna ogni stagione come alcuni calciatori scontenti possano ritrovarsi semplicemente cambiando aria. È successo in Italia a Charles De Ketelaere, passato dal Milan all’Atalanta, può succedere ad altri profili molto apprezzati in tutta Europa.

Un elemento importante che accompagna la carriera di un calciatore in una big è sicuramente la continuità. Difficile pretendere un minutaggio massiccio quando davanti a te giocano grandi nomi. La concorrenza e la competizione volute dall’allenatore possono trasformarsi in armi a doppio taglio.

In casa Real Madrid ad esempio, nonostante un naturale cambio generazionale, i “nuovi veterani” non permettono alle cosiddette seconde scelte di emergere o semplicemente sfruttare le proprie chance. In soccorso di questi talenti incompresi arrivano il mercato e le sue mille opportunità.

È il caso di un calciatore che ha avuto un buon impatto sulla nostra Serie A e che vorrebbe tornare. Trattare con il club più prestigioso al mondo non è una missione semplice ma spesso a prevalere è proprio il buon senso. Chi vorrebbe tra le proprie fila un giocatore scontento o demotivato?

Sei presenze per dirsi addio

Sono state soltanto 6 le apparizioni del calciatore con la camiseta blanca, un bottino decisamente povero per pensare alla riconferma. Cresciuto nel settore giovanile della Real Sociedad, negli ultimi 5 anni sono state 2 le esperienze in prestito. Una delle due destinazioni è rimasta nel cuore del calciatore.

Prima il Bayern Monaco e infine la Fiorentina, realtà ideale dove sfornare ottime prestazioni e giocare con entusiasmo. Stiamo parlando naturalmente di Álvaro Odriozola. Il rientro in Italia del difensore classe 1995 sta diventando sempre più probabile.

Che intreccio di mercato!

L’aspetto più appetitoso di una possibile trattativa con l’entourage di Odriozola è ovviamente rappresentato dalla scadenza nel 2024 del suo accordo con il Real Madrid. Tra meno di un anno dunque il calciatore spagnolo sarà libero di cercare una squadra a parametro zero. La fine di agosto è da sempre il momento ideale per le occasioni di mercato.

Normale a questo punto l’interesse di diversi club di Serie A. Tra questi spicca il Bologna, alle prese con la possibile uscita di Stefan Posch, terzino destro che fa gola a molti club italiani ed europei. La squadra di Thiago Motta non vuole porsi limiti e inserire un profilo come Odriozola darebbe nuovo slancio a tutto l’ambiente, protagonista in positivo di questo primo scorcio stagionale.