“Abbiamo preso dei…”: Sarri è arrabbiatissimo | Arriva d’urgenza il centrocampista

L’allenatore della Lazio, critico in conferenza sui nuovi acquisti, ha chiesto e ottenuto un altro centrocampista: arriva dalla Francia.

Non è l’inizio di stagione che Maurizio Sarri sognava per la sua Lazio. Dopo la fragorosa sconfitta con rimonta subita a Lecce, i biancocelesti perdono anche in casa contro il Genoa di Gilardino. Ecco dunque che tra i tifosi scatta l’allarme: sarà stato un mercato all’altezza?

Dopo aver perso Milinkovic-Savic (volato in Arabia), Lotito lo ha sostituito con i nuovi innesti Rovella (dalla Juve) e Kamada (svincolatosi a giugno dell’Eintracht Francoforte) ma i due non sono ancora sembrati pronti a raccogliere la pesante eredità lasciata dal Sergente.

Il primo deve ancora recuperare dall’infortunio muscolare che lo ha costretto a saltare parte della preparazione con la Juve, il secondo è partito titolare in entrambe le partite ma è sembrato fuori fase nei meccanismi di Sarri, essendo arrivato anche lui a precampionato ultimato.

Gli altri innesti, come Isaksen e Castellanos, non hanno lasciato il segno e si sono ritrovati nel disperato tentativo di ribaltare dei match compromessi in un sistema che tra l’altro non è neanche il preferito dall’allenatore (all’Olimpico abbiamo intravisto un 4-2-4 finale col Taty leggermente indietro ad Immobile).

E Sarri non le manda a dire

Nella conferenza stampa post Lazio-Genoa (terminata 0-1), Maurizio Sarri ha commentato così il debutto dei nuovi innesti, facendo il punto sul loro stato di forma: “Abbiamo preso Pellegrini che era fuori rosa alla Juventus, Rovella che veniva da un infortunio e ha fatto solo tre allenamenti, Kamada ha giocato l’ultima partita a maggio. Sepe era fuori rosa, Isaksen era arrivato in buone condizioni poi il caldo lo ha bollito completamente.”

E poi ancora, ha aggiunto le problematiche nell’integrarli in squadra: “Ci sono delle condizioni oggettive. Abbiamo preso ragazzi che vengono da altri campionati, da altri continenti. Il problema diventa la lingua, l’alimentazione, le risposte sono molto individuali”.

Un nuovo alfiere per Sarri

Claudio Lotito, patron della Lazio, ha quindi immediatamente messo mano al portafogli per regalare al suo allenatore un calciatore pronto per la mediana. Trattasi di Mattéo Guendouzi, ormai ex centrocampista dell’Olympique Marsiglia.

Francese, classe 1999, mediano tutto corsa e muscoli. L’ex centrocampista, tra le altre, dell’Arsenal arriverà in via definitiva per 13 milioni di euro + 5 di bonus mentre percepirà uno stipendio da 3 milioni a stagione per 5 anni.