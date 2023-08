Roma: scacco matto alla Juve | Ufficiale il nuovo attaccante

Josè Mourinho può ritenersi soddisfatto: se i risultati sul campo tardano ad arrivare, sul mercato è protagonista assoluto.

La Roma sta per completare il suo attacco. La ricerca è stata difficile e faticosa, probabilmente si è prolungata anche troppo: a farne le spese, sono le prime due partite stagionali, terminate senza mai vincere.

Prima la Salernitana, a bloccare i giallorossi sul 2-2 all’Olimpico (unica nota lieta, la doppietta del Gallo Belotti). Poi, la preoccupante sconfitta di Verona, con gli uomini di Mourinho che soccombono per 2-1 e non approfittano nemmeno dell’inferiorità numerica degli avversari, causata dal rosso di Hien.

L’impatto dei nuovi è stato generalmente positivo, da registrare l’assist di Paredes alla prima e il gol di Aouar nel disastro veronese, mentre è già vittima della sua fragilità il portoghese Renato Sanches, procuratosi una lesione muscolare in allenamento.

Tiago Pinto è al lavoro per completare la squadra e manca veramente pochissimo (vedi sotto). Da ora in poi, Mou avrà ai suoi ordini altre due pedine offensive e potrà costruire una nuova Roma per lasciarsi dietro questi insuccessi iniziali.

Azmoun è ufficiale

Serdan Azmoun, 28enne iraniano, punta. È questo il primo rinforzo ufficiale per l’attacco della Roma: arriva in prestito con diritto di riscatto dal Bayer Leverkusen. Il giocatore non sarà comunque subito disponibile a causa di un infortunio di natura muscolare da cui non è ancora guarito.

Mou, in conferenza pre Verona, ha commentato il suo acquisto così: “Quello che mi è stato proposto dal direttore era Azmoun non come il mio attaccante, ma come uno dei miei attaccanti. E per essere uno dei miei attaccanti, se la sua condizione è buona, dico che può aiutare. Ha fatto benissimo allo Zenit, non è andato bene al Bayer Leverkusen e proprio perché non è andato bene in Bundesliga noi possiamo prenderlo in prestito”.

Big Rom è il grande sogno

Se Azmoun è un buon rinforzo, Lukaku sarebbe un sogno per i tifosi giallorossi. Un sogno decisamente fattibile, dal momento che Chelsea e Roma stanno trattando ad oltranza per trovare un accordo sperato da entrambe. Per il Chelsea, perchè vorrebbe dire liberarsi dai 12 milioni di ingaggio netti che percepisce il belga. Per la Roma, perchè avere Big Rom come spalla di Dybala era discorso da Football Manager solo pochi mesi fa.

I Blues possono essere i grandi alleati di Mourinho in questa fase: l’apertura al prestito secco è stata un’eccezione fatta solo al club di Friedkin. La Juventus ci aveva provato ma a Londra hanno sempre eretto un muro: ora le condizioni sono cambiate ed ecco perchè Pinto è a Londra per cercare di chiudere quanto prima un colpo epocale.