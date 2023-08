Milan, ‘scambio’ con Origi | Ecco il bomber dalla Francia

Il Milan prepara il nuovo colpo in attacco: proviene dalla Francia e andrà a prendere il posto di Origi, ormai ai margini del progetto

A.A.A. Cercasi Bomber: l’ultima settimana di mercato rossonero potrà essere tranquillamente riassunta così. Il casting è stato ampio ma non si è ancora scelto il numero 9 che andrà a fare il vice di Oliver Giroud.

Il profilo che più stuzzicava per esperienza e leadership in campo è rappresentato da Taremi, attaccante iraniano del Porto capace lo scorso anno di sfondare il tetto dei 30 gol stagionali. A complicare questa trattativa (stoppatasi già nelle fasi iniziali) sono stati i costi: 20 milioni per un attaccante di quell’età sono impraticabili.

Armando Broja (in forza al Chelsea) è invece quello più facile da raggiungere sia per gli ottimi rapporti che intercorrono tra le due società sia perchè l’albanese è bloccato da una forte concorrenza a Londra. Il fattore a rischio è però la condizione fisica del giocatore, reduce da un brutto infortunio che lo ha tenuto fuori praticamente tutta la scorsa stagione.

Lorenzo Colombo rappresenta invece l’ultima spiaggia: l’attaccante, tornato al Milan dopo la parentesi al Lecce dello scorso anno, è attualmente bloccato in attesa di capire il suo futuro. Se non dovesse arrivare nessuno, sarà lui a fare da spalla a Giroud.

Vendere Origi come condizione necessaria

La condizione necessaria per far approdare a Milanello un nuovo #9 è la cessione di Divock Origi. Il belga non ha mai convinto Pioli durante la scorsa stagione e non è nei piani del tecnico per la stagione che è appena iniziata.

La vendita dell’ex attaccante del Liverpool permetterebbe di risparmiare un ingaggio salatissimo (4.5 milioni di euro netti) e farebbe da trampolino ad un acquisto funzionale. Ha mercato in Premier League, che lo riaccoglierebbe dopo 1 solo anno di esilio.

Il Milan parla francese: Ekitike nel mirino

Hugo Ekitike, 21 anni, attaccante del PSG. È lui l’obiettivo principale del Milan da qui al 1 settembre, giorno in cui il mercato si chiuderà. I parigini lo hanno appena riscattato dal Reims per oltre 35 milioni di euro ma una rischiesta di prestito con diritto di riscatto può essere convincente.

Nelle ultime ore si è registrato però un interessamento da parte dell’Eintracht Francoforte nei confronti del gioiellino francese, per cui il Milan dovrà accelerare per bruciare la concorrenza tedesca.