Prestito con obbligo: l’ultimo colpo di mercato di Lotito | Super rinforzo per la Lazio

La Lazio non si ferma e consegna al tecnico il nuovo rinforzo: tutti i dettagli della trattativa.

In casa Lazio l’interrogativo è d’obbligo: è possibile migliorare il secondo posto della passata stagione? Il Napoli di Garcia e Osimhen ha tutte le intenzioni di confermarsi ma i biancocelesti partono con ambizione e voglia di festeggiare qualcosa di importante a fine stagione.

La conferma del tecnico Maurizio Sarri ne è la dimostrazione più eclatante. I benefici di un lavoro tecnico-tattico di primo piano sono stati evidenziati da una classifica prestigiosa. Terminare il campionato davanti a Inter, Milan e Juventus, tanto per citare tre big, non è cosa da poco.

Eppure la dirigenza sta pensando ancora più in grande. Perso Milinkovic-Savic, a Roma nessuno si è strappato le vesti. Idee e programmazione non sono mai mancate. In questa finestra di calciomercato sono arrivati ad esempio Castellanos, Isaksen, Cancellieri, Kamada, Pellegrini e Rovella.

Tra questi ci sono i profili pronti ad accompagnare la Lazio in una nuova era. Un percorso che dovrà essere sostenibile ma sempre convincente dal punto di vista del gioco. Con un occhio al bilancio, come vuole il presidente.

Sarri verrà accontentato: ecco il prossimo colpo

Maurizio Sarri ha sempre avuto un rapporto “complicato” con il mercato e sa che da esso possono dipendere le fortune di una stagione intera. Dopo la sfortunata parentesi di Lecce, il tecnico sta preparando le mosse da apportare sul campo ma attende novità dalla dirigenza.

A livello di alternative in mezzo al campo manca ancora una pedina. Un calciatore che sappia alternarsi con Cataldi o agire addirittura da trequartista in caso di emergenza. La Lazio ha messo gli occhi su un talento che ha girato l’Europa. Un calciatore che ha bruciato le tappe in Premier League.

Il giocatore vuole solo la Capitale

Secondo quanto riportato da Il Messaggero Matteo Guendouzi ha in testa solo la Lazio. Il centrocampista del Marsiglia avrebbe già detto sì alla proposta quinquennale di 2.2 milioni di euro a stagione per i prossimi cinque anni.

Le parti sono vicine a un accordo e si parla già di settimana prossima come possibile deadline per la trattativa. Il presidente Claudio Lotito sta temporeggiando per ottenere condizioni economiche più vantaggiose: prestito con obbligo di riscatto a 15 milioni legato al piazzamento Champions. Maurizio Sarri questa volta aspetta la telefonata decisiva, quella che gli consegnerà il nuovo rinforzo per la sua squadra.