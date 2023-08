Juventus, bye bye Alex Sandro | Il talento olandese pronto a sostituirlo

Il terzino della Juventus entra nell’ultimo anno di contratto ed è reduce da stagioni sottotono: la Juve pensa già a come sostituirlo

Alex Sandro, 32 anni, è da 8 anni un titolare stabile della Juventus. Le sue prestazioni, però, stanno vivendo negli ultimi anni una parabola discendente preoccupante per quanto di buono aveva fatto nei primi anni juventini.

Il terzino brasiliano, complice un calo dell’esplosività dei suoi muscoli, ha dovuto adattarsi negli anni a fare il braccetto sinistro in una difesa a 3, reinventandosi in un ruolo che non è mai stato il suo.

In questa posizione, Alex Sandro ha decisamente convinto di più rispetto all’out di sinistra ma non è riuscito ad imporsi completamente: alcune disattenzioni (vedi gol di Sanchez all’ultimo minuto della Supercoppa 2022) sono valse sconfitte dolorosissime per i bianconeri allenati da Allegri.

Ora Sandro, che già la scorsa stagione sembrava potesse dire addio, è entrato nell’ultimo anno di contratto (il cui prolungamento del precedente è scattato in seguito al maturarsi delle presenze della scorsa annata) e probabilmente sarà il suo ultimo a Torino.

L’inizio non è stato dei peggiori

La trasferta di Udine non è stata solo una vetrina per i più quotati compagni offensivi (Chiesa e Vlahovic su tutti) ma anche un palcoscenico importante per smentire le critiche sui giocatori nell’occhio del ciclone.

Infatti come rivelano i dati ufficiali della Serie A, uno dei più criticati, Alex Sandro, è stato il giocatore con più passaggi riusciti (65, per una percentuale dell’88% sul totale) e quello con più passaggi riusciti nella trequarti avversaria (ben 13). È vero, una rondine non fa primavera ma se il buongiorno si vede dal mattino…

Il futuro è olandese: monitorato il terzino del Chelsea

La Juve potrebbe avere un importante asse olandese per il futuro. Dean Huijsen, difensore centrale, aggregato in questa stagione in prima squadra dopo un’esplosiva stagione alla Next Gen ritroverebbe un connazionale che Giuntoli sta seguendo da molto vicino.

Si tratta di Ian Maatsen, giovane terzino sinistro 21enne del Chelsea il cui contratto scadrà nel 2024. Lo scorso anno al Burnley ha giocato la bellezza di 39 partite in Championship (la serie B inglese) e mettendo a referto 4 gol e 6 assist. Il futuro è dalla sua parte.