Marotta inarrestabile: dopo Pavard e Sanchez un altro colpaccio | Tifosi impazziti

Le soddisfazioni più grandi per il popolo interista stanno arrivando proprio al termine di questo calciomercato.

L’Inter non si ferma più. A chi pensava a un club ormai appagato o semplicemente fermo sul mercato sta per arrivare una sonora risposta da parte della dirigenza. L’ad per l’area sport Beppe Marotta infatti ha tutte le intenzioni di vincere anche quest’anno la gara a distanza con gli altri uomini mercato della Serie A.

I nerazzurri avevano almeno un paio di caselle da riempire osservando la rosa. Quella dell’attaccante, un profilo esperto in grado di sostituire il partente Joaquin Correa più un difensore che completasse la linea a tre disegnata dal tecnico Simone Inzaghi. Nel giro di qualche giorno tutto sembra essere pronto sulla tavola.

Il ritorno di Alexis Sanchez impreziosisce un reparto al quale mancava un po’ di inventiva. Il cileno vuole lasciare il segno prima di salutare il mondo del calcio. Per quanto riguarda il pacchetto arretrato invece la scelta è ricaduta su un campione del mondo.

Benjamin Pavard è sempre più vicino a vestire i colori nerazzurri. Alla fine della trattativa tra Inter e Bayern Monaco infatti Inzaghi potrà contare su un calciatore esperto ma ancora nel pieno della maturità calcistica. L’intenzione della dirigenza è quella di avere due calciatori forti per ogni ruolo.

L’infortunio apre le porte al mercato

Intanto da Appiano Gentile arrivano le prime indicazioni in chiave mercato. Tra i titolarissimi della passata stagione infatti c’è un assente ingiustificato. La nuova Inter ha dovuto fare a meno di un fedelissimo del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi.

Francesco Acerbi non ha partecipato alla vittoria convincente contro il Monza degli ex D’Ambrosio e Gagliardini. L’ex Lazio, tra i più positivi della stagione 2022/23 con ben 49 presenze in tutte le competizioni, è fermo ai box per un problema muscolare. Non si conoscono ancora con certezza i tempi di recupero ma Acerbi dovrebbe saltare anche la prossima trasferta di Cagliari in campionato.

Occasione Joël Matip

Tra i possibili nuovi innesti per la difesa ci sarebbe dunque Joël Matip, 32enne difensore del Liverpool. Il budget in casa Inter è ormai ridotto all’osso ma c’è un particolare che potrebbe avvicinare il calciatore ai nerazzurri.

Il contratto di Matip scadrà il prossimo giugno e il suo valore non può che avvicinarsi alle disponibilità nerazzurre, al massimo una decina di milioni di euro. L’ex Schalke 04 sa agire brillantemente da difensore centrale e in caso di necessità da mediano aggiunto. All’Inter potrebbe rappresentare il degno erede di Francesco Acerbi, che il prossimo febbraio spegnerà 36 candeline.