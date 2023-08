Disastro Juve: messi in vendita | Mossa di fine mercato

Il club bianconero sta seriamente valutando la cessione di due elementi della rosa.

È bastata la prima partita di campionato per evidenziare pregi e difetti della Juventus di Massimiliano Allegri e Cristiano Giuntoli. Sono tante le lezioni imparate dal recente passato, così come stanno per nascere nuove soluzioni tattiche per sorprendere gli avversari di turno.

Dal punto di vista del gioco, Vlahovic e compagni stanno lavorando sull’intensità e l’aggressività, non proprio due caratteristiche messe in luce nella passata stagione. I benefici di questo nuovo atteggiamento sono visibili: come dichiarato da Federico Chiesa dopo la vittoria di Udine, questo è il calcio moderno ed è necessario adeguarsi.

Un’interpretazione più audace e pochi volti nuovi come a dire: siamo la Juventus. L’undici bianconero sta provando nuove trame di gioco e sta analizzando chi potrà far parte delle future gerarchie. Rispetto a qualche mese fa infatti alcuni calciatori potrebbero far spazio ai nuovi arrivati.

Il ritorno alla base di Andrea Cambiaso dopo le 34 presenze con la maglia del Bologna, ad esempio, ha spinto Max Allegri a nuove riflessioni sull’alternanza tra titolari e seconde linee. Questione di compatibilità e caratteristiche per esaltare al meglio il parco giocatori e risultare efficaci in zona gol.

Una maglia per tre

Sulla corsia mancina ora insieme alle soluzioni aumentano anche i dubbi del tecnico livornese. Chi schierare tra Cambiaso, Iling e Kostic? L’esterno serbo è stato tra i più in palla nella passata stagione ed è stato capace di sfornare ben 11 assist per i compagni.

Ora la musica però sembra cambiata e il mercato incombe. L’ex Eintracht Francoforte potrebbe essere infatti tra i sacrificati di questo ultimo scorcio d’estate. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport la Vecchia Signora sarebbe lieta di ascoltare proposte da circa 15 milioni di euro.

Svolta per l’attacco: addio last minute

Oltre alla batteria di esterni però si valutano anche operazioni last minute nel reparto avanzato. Le certezze si chiamano naturalmente Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. Alle loro spalle tutto può ancora succedere. Serve un uomo in grado di garantire gol e presenza in area di rigore.

Sempre secondo il Corriere dello Sport Moise Kean avrebbe da settimane le valigie pronte, in attesa di una proposta dalla Premier League. Il club interessato? Il Fulham ma la Juve spara alto e chiede 30 milioni di euro. In caso di partenza dell’italiano attenzione al possibile ritorno di fiamma per Alvaro Morata, vero e proprio pallino di Massimiliano Allegri.