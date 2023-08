Inter, arrivano i botti finali | Doppio acquisto e squadra al completo

Il duo interista Marotta-Ausilio pronto al doppio colpo di mercato: le ultime.

Il mercato interista ci ha abituati a vere e proprie fiammate alternate a momenti di pausa. È stato il caso ad esempio dell’acquisto lampo dal Sassuolo di Davide Frattesi e di Marcus Thuram dal Borussia Mönchengladbach oppure della telenovela Lazar Samardzic.

Operazioni che hanno portato ad Appiano forze fresche e soddisfazione da un lato, dispiacere e in alcuni caso veleno dall’altro. Ciò che conta però è sempre stato l’obiettivo della società di Viale della Liberazione: costruire una squadra competitiva per campionato e Champions League.

Un’operazione vicina alla conclusione. Sì perché, come ha dimostrato il campo, all’Inter mancano davvero gli ultimi tasselli per definire completa la rosa. Il calciomercato ha permesso ai nerazzurri di cambiare pelle, perdendo qualcosa in termini di esperienza ma alzando il livello dell’entusiasmo.

Ora i tifosi vogliono conoscere gli ultimi volti che varcheranno i cancelli di Appiano Gentile, a pochi giorni dalla chiusura ufficiale del calciomercato. La società sta lavorando in particolare in due reparti del campo, su indicazione del tecnico Simone Inzaghi.

L’Inter alza il muro: c’è il sì del calciatore

Tra i reparti che avevano bisogno sicuramente di un innesto c’è la difesa. Il desiderio di riproporre la linea a tre che ha permesso ai nerazzurri di arrivare in fondo in Champions League porta a un nuovo colpo di mercato. Un profilo che sappia abbinare qualità e carisma. Un punto di riferimento per i compagni.

Inter e Bayern Monaco sono vicini a un’intesa per il trasferimento di Benjamin Pavard, campione del mondo con la Francia nel 2018, per una cifra intorno ai 30 milioni di euro. Ai nerazzurri serve un calciatore in grado di alternarsi con Matteo Darmian come “braccetto” di destra.

Per l’attacco c’è il grande ritorno

Sistemata la difesa, gli uomini mercato nerazzurri stanno per portare a termine un’altra doppia operazione che andrebbe a rivoluzionare l’attacco. Con l’uscita di Joaquin Correa, per il quale si sta muovendo con decisione l’Olympique Marsiglia, ecco il grande ritorno.

Alexis Sanchez non vede l’ora di ritrovare la sua Inter. La squadra che ha amato e odiato, facendo discutere ma anche esultare il popolo nerazzurro in diverse occasioni. Nessuno ha mai messo in dubbio le doti del cileno semmai qualche parola di troppo dopo il fischio finale. Con Pavard e Sanchez l’Inter è finalmente pronta per lanciare la sfida scudetto.