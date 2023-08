Scelto il post Lozano: l’esterno sbarca a Napoli | 12 milioni per la firma

La bocciatura del Chucky Lozano apre nuove prospettive a Napoli: Meluso avrebbe già il suo sostituto, è una vecchia conoscenza della Serie A

Non è stata un’estate semplicissima per il Chucky Lozano: dall’essere protagonista del Napoli più sorprendente di sempre al finire ai margini del progetto del nuovo allenatore…è stato un attimo.

Il messicano non sembra tendere una mano ad AdL: secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, il suo entourage avrebbe rifiutato qualsiasi proposta di rinnovo al ribasso fatta dal presidente (che si è spinto fino ai 2,5 milioni a stagione fino al 2026).

La situazione sul fronte mercato non sembra delle più rosee, dal momento che Lozano non ha al momento grandi pretendenti per via anche del suo stipendio esoso di 4,5 milioni di euro netti, frutto di un investimento che nel 2019 lo rese l’acquisto più costoso della storia del club.

Il contratto in scadenza la prossima estate lo rende dunque un cartellino difficilissimo da piazzare, complicando i piani del ds Meluso e rendendo proibitivi nuovi colpi in entrata in quel settore di campo.

Il suo ex intermediario confessa…

Alessandro Monfrecola, ex intermediario del Chucky, ha offerto il suo punto di vista sulla situazione, parlando a Radio Punto Nuovo: “Gli consiglierei di restare in azzurro, con una clausola che può poi liberarlo in futuro. Le offerte dall’Arabia arrivano puntuali, ma non vuole andare lì per paura di perdere la stima della Nazionale e non è il massimo con un Mondiale in casa da giocare.”

Poi, sullo stipendio altissimo di Lozano, dice la sua: “Il problema è quell’ingaggio troppo alto pattuito da Raiola nel 2019: 4 milioni di euro è una cifra esagerata, che ha abituato male il ragazzo. Ora scendere a 2 milioni di euro è un passo indietro che il calciatore fa fatica a compiere”.

Diallo sarebbe il sostituto perfetto

Amad Diallo, 21enne del Manchester United, potrebbe essere il sostituto ideale di Lozano nel caso (remoto, ad oggi) in cui partisse. L’esterno offensivo, per il quale i Red Devils spesero 40 milioni di euro per accaparrarselo due anni fa, è chiuso da una concorrenza spietata e avrebbe il desiderio di cambiare aria.

L’ex Atalanta, con la quale Amad esordì in Serie A (andando anche in rete nel campionato 19-20), è reduce da due anni in penombra, spedito in prestito prima ai Rangers e poi al Sunderland. Lo scorso anno ha segnato 14 gol nella Serie B inglese e vorrebbe confermarsi in un campionato maggiore, magari al Napoli dove i giocatori offensivi vengono valorizzati a dovere.