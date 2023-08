Gnonto, alla fine arriva l’annuncio | Ecco dove giocherà

La complicata estate di Gnonto potrebbe essere arrivata al capolinea: dagli interessamenti di Everton e Roma all’annuncio del suo procuratore

Non è stata un’estate semplice quella di Degnand Wilfried Gnonto, al secolo Willy, 20 anni il prossimo novembre. La carriera dell’attaccante azzurro sembrava potesse aver preso una piega positiva nella scorsa stagione, quella dell’esordio in Nazionale e dei 4 gol con il Leeds in 29 presenze.

Gol fantastici, colpi tecnici notevoli e la cassa di risonanza inglese sembravano un trampolino di lancio definitivo per l’italiano che però, ha dovuto fare i conti con la retrocessione in Championship della sua squadra.

Willy aveva fatto sapere alla società che non si sarebbe declassato nell’anno che porta agli Europei 2024, correndo il rischio di perdere la maglia azzurra in un momento decisivo. Così dopo aver esordito nella nuova competizione contro il Cardiff, Gnonto ha confidato all’allenatore di non essere nelle condizioni mentali adatte per essere utile alla causa del Leeds.

La proprietà inglese ha dunque operato col pugno duro, rifiutando un’offerta multimilionaria dell’Everton e mettendo di fatto l’ex Zurigo con le spalle al muro.

Ci ha provato anche la Roma

Come vi abbiamo rivelato nei giorni scorsi, l’entourage del giocatore ha provato a offrire Gnonto alla Roma ma esigenze (Mou cerca una prima punta fisica e di esperienza) e valutazione altissima sono stati ostacoli troppo grandi alla trattativa.

Nel frattempo, i tifosi del Leeds si sono schierati apertamente con la società in questa vicenda, deridendo il giocatore rappresentato come un bambino capriccioso che non vuole giocare in Championship (foto in basso).

Deciso il futuro, l’annuncio del procuratore

Claudio Vigorelli, procuratore del giocatore, ha annunciato a Radio Sportiva: “La situazione è complicata. Il Leeds sta facendo muro su richieste che abbiamo in Premier. L’ipotesi di trasferimento sarebbe alto se il Leeds aprisse alla cessione, ma non in Serie A”, togliendo di fatto il giocatore dal mercato nostrano.

Gnonto continuerà quindi, suo malgrado, ad essere un giocatore del Leeds, a meno che non troverà qualcuno disposto a spendere ben oltre il suo reale valore per convincere la proprietà inglese a lasciarlo partire.