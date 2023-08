Finalmente il sostituto di Maldini: il Milan ha deciso il da farsi | Incarico ufficiale

Grandi cambiamenti in casa rossonera: il management ha un nuovo volto ufficiale.

Non è bastata una stagione sportiva, la scorsa, che aveva portato il Milan a un passo dal sogno Champions League. Alla vigilia del doppio confronto con l’Inter di Simone Inzaghi tutti i tifosi rossoneri pregustavano un finale diverso, ancora vincente. Lautaro Martinez e compagni hanno spezzato quel sogno, dimostrando una superiorità evidente.

Fuori dal campo però il Milan non si è mai fermato e ha cercato nuove vie per il successo. L’insediamento della proprietà RedBird, guidata da Gerry Cardinale, ha provato a invertire la tendenza e a ricercare nel mercato volti da Milan. Vincere rispettando i principi della sostenibilità è diventato così il mantra rossonero.

Paolo Maldini e Fréderic Massara hanno comunque voluto confrontarsi con la proprietà e il risultato è stato sconvolgente. La bandiera del Milan e il dirigente corteggiato da mezza Europa sono stati accompagnati alla porta. Nuovo Milan, nuovi volti e nuove idee. Dopo l’addio a Zlatan Ibrahimovic, l’addio doloroso a un vero punto di riferimento per tanti giocatori della rosa.

Poi è arrivata la partenza di Sandro Tonali, un vero e proprio fulmine a ciel sereno. Col senno di poi, un’operazione di grande valore non solo economico. Grazie alla partenza dell’ex Brescia con direzione Newcastle, il Milan ha potuto condurre fin qui una campagna rafforzamento di tutto rispetto. I volti nuovi sono tanti e ora toccherà a Pioli condurre la macchina ai massimi giri del motore.

Ecco chi prenderà il posto di Paolo Maldini

Una grande società sa come comportarsi anche di fronte a questi scossoni. Ecco perché il Milan non si è fatto trovare impreparato e sta dando sempre maggiore credibilità a una figura che ha lavorato dietro le quinte, contribuendo alla crescita della rosa e del valore del brand.

Come riportato da Felice Raimondo sul suo blog personale, sarà Geoffrey Moncada il nuovo capo dell’area sportiva rossonera. Un’investitura che va a premiare un lavoro di scouting eccezionale, condotto negli ultimi anni in maniera minuziosa ed efficace.

La curiosità e la passione per i talenti

Geoffrey Moncada era già presente al Milan durante l’era Elliott e aveva scoperto talenti ai più sconosciuti come Kalulu e Tomori. Le sue segnalazioni hanno aiutato Stefano Pioli a costruire una squadra da scudetto.

E poi c’è una curiosità non da poco: come ricorda Sky Sport, assieme al mentore Marc Westerloppe notò un certo Kylian Mbappé, l’uomo che vale 1 miliardo di euro. Ora che avrà più potere decisionale i tifosi non vedono l’ora di conoscere il prossimo acquisto.