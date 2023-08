Incredibile ma vero: prendono Pereyra a parametro zero | Passo indietro fragoroso

Il calciatore argentino di fronte a un bivio: ecco cosa può accadere nelle prossime ore.

Le strade del calciomercato sono infinite e a volte presentano delle curve pericolose. Il mercato degli svincolati, in particolare, propone nuove varianti. È il caso di Roberto Pereyra, svincolato di lusso di questa estate 2023, proposto a diversi club ma ancora alla ricerca di una sistemazione.

Ci ha provato l’Inter dell’ad Beppe Marotta, sempre alla ricerca di un eventuale sostituto di Stefano Sensi. Ci hanno fatto più di un pensierino Torino e Bari, società appartenenti a due realtà diverse ma vogliose di dare un segnale in questi ultimi giorni di trattative.

Quali fattori potrebbero fare la differenza? Sicuramente la volontà del calciatore, ancora in grado a 32 anni di portare gol ed esperienza. Nell’ultima stagione Pereyra ha visto la porta in ben 5 occasioni. Le stagioni vissute con le maglie di River Plate, Juventus, Watford e Udinese rappresentano di per sé un biglietto da visita invidiabile. Un profilo che fa gola a tanti club in cerca di rilancio.

Il progetto tecnico e la centralità di Pereyra all’interno dello stesso possono far saltare il banco. Durante l’ultima esperienza in Friuli, il calciatore ha dimostrato di poter trascinare squadra e compagni verso traguardi ambiziosi e di essere integro fisicamente.

Ti ricordi me?

Anche all’interno del rettangolo verde certi legami non si possono dimenticare. A distanza di anni quel feeling associato a decine di ricordi può far pendere la bilancia in un senso. Ecco perché Andrea Pirlo, attuale tecnico della Sampdoria, ha argomenti importanti per il centrocampista argentino.

L’esperienza alla Juventus è impossibile da dimenticare, così come sta crescendo la convinzione di poter trovare un accordo con un vero e proprio svincolato di lusso. Un calciatore che in Serie B farebbe davvero la differenza. La squadra blucerchiata ne è consapevole e le proverà tutte per assicurarsi il calciatore.

Le cifre del possibile accordo

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com Pereyra e la Sampdoria starebbero trattando per un trasferimento a cifre davvero importanti. L’intesa economica prevede un accordo di tre anni con obbligo di rinnovo in caso di promozione nella massima serie.

Lo stipendio sarà a salire, a partire da una cifra di 700mila euro, per poi arrivare a un milione. Il rapporto con Andrea Pirlo, unito alla garanzia di avere un ruolo dal punto di vista tecnico e della leadership nello spogliatoio, autorizzano l’ambiente blucerchiato a un cauto ottimismo. La Sampdoria è pronta ad accogliere Pereyra come una vera star.