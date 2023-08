Terremoto Marotta: succede tutto a fine mercato | Scossone a centrocampo

L’Inter è molto attiva sul mercato: ecco cosa potrebbe succedere nelle prossime ore.

L’ad nerazzurro Beppe Marotta lo sa bene: è proprio a fine mercato che può succedere qualcosa di importante ed imprevedibile, sia in entrata che in uscita. La rosa dell’Inter non è ancora completa: dopo le tante cessioni che hanno riguardato tutti i reparti del campo non sono arrivati altrettanti sostituti all’altezza.

La pre-season nerazzurra, con le scelte del tecnico Simone Inzaghi, ha evidenziato la necessità di intervenire sul mercato. Uscito Onana è arrivato Sommer, Skriniar è stato sostituito dal giovane Bisseck; salutati Dzeko e Lukaku, toccherà ad Arnautovic e Thuram far saltare di gioia i tifosi nerazzurri presenti a San Siro.

La partenza di Marcelo Brozovic ha fatto parecchio rumore: il calciatore croato ha accettato la corte dell’Al Nassr di Cristiano Ronaldo e una pioggia di milioni. Proprio la variante araba potrebbe incidere da qui a fine mercato, trasformando ancora le rose a disposizione dei tecnici della Serie A.

Un rischio che riguarda anche l’Inter, abile nell’andare a prendere tempestivamente Frattesi dal Sassuolo per completare una cerniera di centrocampo contraddistinta da classe, tecnica e sicuro avvenire. Proprio l’ad nerazzurro Marotta è riuscito a centrare un duplice obiettivo: abbassare l’età media della rosa e ridimensionare il tetto ingaggi.

Trattativa last minute

Ma c’è un reparto che ancora merita grande attenzione ed è in fase di valutazioni da parte della dirigenza: il centrocampo. Secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport infatti l’arrivo di Frattesi non ha permesso di chiudere il file. Inoltre la situazione di un altro calciatore è tutta da monitorare.

Il talentuoso e fragile centrocampista Stefano Sensi non è ancora certo di far parte del progetto tecnico. L’Inter valuterà attentamente cosa offre il mercato da qui al gong finale. Secondo il quotidiano torinese i nerazzurri potrebbero decidere di privarsi di Sensi per andare a reperire un altro calciatore sempre in prestito.

Questione di equilibrio

Come richiesto dal tecnico Simone Inzaghi, proprio nel reparto centrale del campo manca la fisicità di un altro calciatore che ha salutato Appiano, quel Roberto Gagliardini ora a disposizione di Palladino a Monza. Ecco perché il mercato dell’Inter non è da considerarsi ancora concluso.

Oltre alla trattativa per Benjamin Pavard del Bayern Monaco, gli uomini mercato nerazzurri sono vigili per cogliere le opportunità da qui a fine mercato. Soltanto con questi ultimi innesti il tecnico e i tifosi potranno sentirsi soddisfatti e puntare con decisione allo scudetto.