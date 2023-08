Lascia il Man City e va… in Arabia: 30 milioni subito | Primo volo preso

Un altro pezzo da 90 saluta il calcio europeo per approdare in Arabia: Pep Guardiola rinuncerà ad una pedina importante

Dopo Gundogan, Mahrez, Mendy, Herrera e Cancelo (a ore firma col Barça), il Manchester City è pronto a salutare un altro beniamino dell’Etihad Stadium, cedendo alla ricchissima offerta araba.

I citizens, la cui proprietà è invece emiratina, attuerà dunque un importante ringiovanimento dell’età media della rosa, avendo destinato la quasi totalità del budget per Gvardiol (21 anni) e puntando sempre di più sui migliori prodotti dell’academy (Foden e Palmer su tutti).

Ma la notizia è la netta inversione di tendenza rispetto ai primi anni di gestione del presidente al-Mubārak, con gli incassi dei cartellini rivenduti che hanno notevolmente rimpolpato i bilanci e permesso di reinvestire in maniera mirata.

Secondo uno studio condotto dal Telegraph, tra il 2022 e il 2023 il Manchester City ha guadagnato oltre 140 milioni di euro dalla rivendita dei cosiddetti graduated players (giocatori cresciuti nel settore giovanile), confermando come il modello City Group (di cui fa parte anche il Palermo) funziona alla grande.

L’Arabia è la nuova El Dorado?

C’era una volta in America, la MLS con il suo fascino a stelle e strisce che si accaparrava i migliori giocatori a fine carriera ricoprendoli di oro. Da Beckham a Ibrahimovic della scintillante L.A. all’italianissima Toronto di Giovinco, Insigne e Bernardeschi, fino ad arrivare al più recente Leo Messi a Miami: volare in USA significava appendere al chiodo gli scarpini con i tacchetti in ferro e andare a svernare gli ultimi ricchi contratti della carriera.

Poi, dopo una breve parentesi cinese, arrivò l’Arabia Saudita e ingaggiò il più influente di tutti a fare da cassa di risonanza: CR7 ha attirato a sè un roster di calciatori da far invidia alle maggiori potenze europee, sempre più inclini ad accettare bonifici che prima di ora non si erano mai visti. E la grande novità di questa nuova El Dorado è che attrae Indiana Jones molto più giovani e motivati rispetto al passato, impoverendo un’Europa che si è sempre sentita aristocrazia in un mondo di borghesie.

Laporte lascia il City e corre da CR7

Aymeric Laporte sarà un nuovo giocatore dell’Al-Nassr per 30 milioni di euro. Secondo quanto riportato dai giornali spagnoli, il difensore del Manchester City avrebbe accettato una ricca offerta araba, lasciando così a 29 anni il calcio europeo.

E non sembra finito qui il mercato della squadra di CR7: è viva la trattativa che porterebbe Otavio, centrocampista del Porto, all’Al-Nassr. La cifra per strapparlo al campionato portoghese è di 60 milioni di euro, equivalente alla sua clausola rescissoria.