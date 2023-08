Toh chi si rivede: Malinovskyi torna in Serie A | Prestito con diritto di riscatto

Il club neopromosso in Serie A è pronto ad abbracciare il talentuoso centrocampista.

Genoa ed Olympique Marsiglia hanno trovato l’accordo per il trasferimento di Ruslan Malinovskyi alla corte di Alberto Gilardino. A riportare la notizia è il portale di calciomercato Tuttomercatoweb. I dettagli della trattativa sono i seguenti: prestito con diritto di riscatto.

Il 30enne calciatore ucraino non è riuscito a lasciare il segno in Francia e riparte da un campionato che conosce bene, grazie alle 143 presenze (impreziosite da 30 gol) con la maglia dell’Atalanta. Malinovskyi è un centrocampista offensivo con ottime doti balistiche: il tiro da fuori area è la sua arma migliore.

Alberto Gilardino alza così il livello di esperienza di una squadra che non farà da semplice comparsa nella stagione che sta per iniziare. Il mercato del Grifone ha confermato infatti le ambizioni della società. Gli arrivi di Martin, Thorsby e soprattutto Retegui non hanno fatto altro che riempire di orgoglio una piazza tradizionalmente molto calda.

Ora la squadra rossoblu può davvero puntare in alto. Le operazioni di mercato con le big hanno infine dato i loro frutti. Dal Milan è arrivato Junior Messias, con la Juventus è stato definito invece il trasferimento di Koni De Winter, difensore belga di 21 anni dal grande avvenire, completando così tutti i reparti.

La chiave tattica per sorprendere gli avversari

Con l’arrivo di Malinovskyi, Alberto Gilardino potrà giocare con almeno due diversi schieramenti. Oltre al classico 3-5-2 infatti l’ex Atalanta potrebbe fungere da trequartista in un 3-4-1-2 estremamente offensivo. Una variante tattica che potrebbe rivelarsi determinante anche a partita in corso.

Una squadra votata all’attacco e con un’identità di gioco ben definita. Con Malinovskyi potrebbe persino essere più semplice sbloccare le partite più complicate, contro avversari chiusi e bravi a non concedere molto davanti alla propria area di rigore.

Un’estate di colpi da Serie A

Il Genoa si prepara a vivere una stagione molto importante, spinta da un mercato decisamente all’altezza. Leggendo la probabile formazione di Mister Gilardino infatti i volti nuovi potrebbero essere addirittura cinque. Calciatori abituati a grandi palcoscenici come Strootman e Messias possono guidare i più giovani verso l’obiettivo salvezza.

Nel nuovo 3-4-1-2 gli attori dal primo minuto sarebbero dunque Martinez in porta; De Winter, Vogliacco e Dragusin a comporre la linea difensiva; Sabelli, Thorsby, Badelji (o Strootman) e Martin; Malinovskyi pronto a ispirare Gudmundsson e Retegui. I tifosi non vedono l’ora di accorrere a Marassi ed esultare al primo gol dei propri beniamini.